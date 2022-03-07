Переговоры России и Украины в Белоруссии завершены

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Переговоры России и Украины в Брестской области Белоруссии завершены, сообщает пресс-служба российского посольства в Минске.
Переговоры России и Украины в Белоруссии завершены
  • РИА Новости
  • © Максим Гучек

«Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии завершился», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы в Telegram.

Переговоры длились почти три часа.

Ранее стало известно, что российская делегация прибыла в Беловежскую Пущу для проведения переговоров с представителями Украины.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что  в ходе переговоров России и Украины планируется обсудить политический и гуманитарный аспекты, а также военное урегулирование.

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