Переговоры России и Украины в Белоруссии завершены
- РИА Новости
- © Максим Гучек
«Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии завершился», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы в Telegram.
Переговоры длились почти три часа.
Ранее стало известно, что российская делегация прибыла в Беловежскую Пущу для проведения переговоров с представителями Украины.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в ходе переговоров России и Украины планируется обсудить политический и гуманитарный аспекты, а также военное урегулирование.