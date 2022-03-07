Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в Беловежскую Пущу для проведения переговоров с представителями Украины.

Об этом сообщает корреспондент RT Константин Придыбайло.

Как уточняется, российская делегация находится в «Доме охотника», а украинская ещё в пути.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что в следующем раунде переговоров украинской и российской делегаций Киев проявит более конструктивный подход.

Как до этого заявил представитель делегации Киева Давид Арахамия, третий раунд российско-украинских переговоров пройдёт в понедельник, 7 марта.