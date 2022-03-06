Путин выразил надежду на более конструктивный подход Киева к переговорному процессу
Об этом он сказал в разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Выражена надежда, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии», — сообщила пресс-служба Кремля.
Президент России также обратил внимание на бесперспективность любых попыток Киева затянуть переговорный процесс.
По словам Путина, затягивание переговоров используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств.
Как сообщил представитель делегации Украины Давид Арахамия, третий раунд российско-украинских переговоров пройдёт в понедельник, 7 марта.