Путин выразил надежду на более конструктивный подход Киева к переговорному процессу

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в следующем раунде переговоров украинской и российской делегаций Киев проявит более конструктивный подход.

Об этом он сказал в разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Выражена надежда, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии», — сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России также обратил внимание на бесперспективность любых попыток Киева затянуть переговорный процесс.

По словам Путина, затягивание переговоров используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств.

Как сообщил представитель делегации Украины Давид Арахамия, третий раунд российско-украинских переговоров пройдёт в понедельник, 7 марта.