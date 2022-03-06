Путин выразил надежду на более конструктивный подход Киева к переговорному процессу

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в следующем раунде переговоров украинской и российской делегаций Киев проявит более конструктивный подход.

Об этом он сказал в разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Выражена надежда, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии», — сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России также обратил внимание на бесперспективность любых попыток Киева затянуть переговорный процесс.

По словам Путина, затягивание переговоров используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств.

Как сообщил представитель делегации Украины Давид Арахамия, третий раунд российско-украинских переговоров пройдёт в понедельник, 7 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить