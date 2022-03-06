Путин: приостановка операции возможна лишь в случае выполнения Киевом известных требований
В разговоре с Эрдоганом Путин отметил, что затягивание переговоров используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств.
«В этой связи подчёркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», — сообщили в Кремле.
Президент России также разъяснил Эрдогану цели и задачи спецоперации на Украине.