Путин: приостановка операции возможна лишь в случае выполнения Киевом известных требований

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Президент России Владимир Путин обратил внимание турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на бесперспективность любых попыток Киева затянуть переговорный процесс.

В разговоре с Эрдоганом Путин отметил, что затягивание переговоров используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств.

«В этой связи подчёркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», — сообщили в Кремле.

Президент России также разъяснил Эрдогану цели и задачи спецоперации на Украине.

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