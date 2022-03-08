Мединский выразил надежду на разрешение всех спорных тем на переговорах России и Украины

Короткая ссылка
Глава российской делегации Владимир Мединский в эксклюзивном интервью RT выразил надежду, что Москва и Киев рано или поздно смогут найти решение всех спорных вопросов.

Журналист RT напомнил, что украинская сторона считает неприемлемыми обсуждение на переговорах тем Крыма и признания ДНР и ЛНР.

«Мне бы не хотелось комментировать то, что говорит украинская сторона во время переговоров и после них. Мы согласились не предавать это огласке. Но,
по их словам, это «практически» невозможно», — сказал Мединский.

По его словам, между словами «совсем невозможно» и «практически невозможно» есть большая разница.

«Оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян, и, разумеется, для позиции нашей делегации. Надеюсь, рано или поздно мы найдём решение», — добавил Мединский.

Ранее он заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались.

7 марта третий раунд переговоров России и Украины завершился в Брестской области Белоруссии.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить