Мединский выразил надежду на разрешение всех спорных тем на переговорах России и Украины

Глава российской делегации Владимир Мединский в эксклюзивном интервью RT выразил надежду, что Москва и Киев рано или поздно смогут найти решение всех спорных вопросов.

Журналист RT напомнил, что украинская сторона считает неприемлемыми обсуждение на переговорах тем Крыма и признания ДНР и ЛНР.

«Мне бы не хотелось комментировать то, что говорит украинская сторона во время переговоров и после них. Мы согласились не предавать это огласке. Но,

по их словам, это «практически» невозможно», — сказал Мединский.

По его словам, между словами «совсем невозможно» и «практически невозможно» есть большая разница.

«Оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян, и, разумеется, для позиции нашей делегации. Надеюсь, рано или поздно мы найдём решение», — добавил Мединский.

Ранее он заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались.

7 марта третий раунд переговоров России и Украины завершился в Брестской области Белоруссии.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.