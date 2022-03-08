Мединский выразил надежду на разрешение всех спорных тем на переговорах России и Украины
Журналист RT напомнил, что украинская сторона считает неприемлемыми обсуждение на переговорах тем Крыма и признания ДНР и ЛНР.
«Мне бы не хотелось комментировать то, что говорит украинская сторона во время переговоров и после них. Мы согласились не предавать это огласке. Но,
по их словам, это «практически» невозможно», — сказал Мединский.
По его словам, между словами «совсем невозможно» и «практически невозможно» есть большая разница.
«Оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян, и, разумеется, для позиции нашей делегации. Надеюсь, рано или поздно мы найдём решение», — добавил Мединский.
Ранее он заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались.
7 марта третий раунд переговоров России и Украины завершился в Брестской области Белоруссии.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.