Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались

Ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

«Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идёт непросто. Говорить о чём-то позитивном пока рано», — сказал Мединский.

По его словам, все привезённые российской стороной документы украинская делегация забрала с собой для изучения.

Ранее стало известно, что переговоры России и Украины в Брестской области Белоруссии завершены.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с российской стороной заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине.