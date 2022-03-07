Мединский заявил, что украинская сторона заверила в открытии гумкоридоров с 8 марта

Российская сторона надеется, что гуманитарные коридоры с украинской стороны заработают с 8 марта, Киев дал заверения на этот счёт. Об этом сообщил глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«Надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры заработают. Украинская сторона дала нам заверения», — заявил он журналистам по итогам третьего раунда переговоров.

Мединский добавил, что ожидания российской стороны от этого раунда переговоров не оправдались, но диалог будет продолжен.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона по состоянию не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров.