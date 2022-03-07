Минобороны России: украинская сторона не выполнила условий по созданию гумкоридоров

Украинская сторона по состоянию на 13:00 мск не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«По состоянию на 13:00 мск украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров», — заявил Мизинцев.

По его словам, «ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колон не проведено, к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл».

Мизинцев отметил, что «националисты под угрозой физической расправы просто не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из указанных населённых пунктов».

Ранее сообщалось, что 7 марта ВС России, исходя из катастрофической гуманитарной обстановки, а также в ответ на личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона к президенту Владимиру Путину, с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

Информация об этом доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.

При этом российские ВС сообщали, что будут следить за эвакуацией населения в том числе с помощью беспилотников, поэтому попытки киевских властей обвинить Россию в «срыве гуманитарной операции» бесполезны и бессмысленны, заявил гуманитарный штаб по реагированию на ситуацию на Украине.