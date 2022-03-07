Россия довела до ООН, ОБСЕ и МККК информацию о режиме тишины и гумкоридорах на Украине
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«Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации», — говорится в сообщении.
Российская сторона потребовала от украинской «неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях» и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранцев.
7 марта ВС России, исходя из катастрофической гуманитарной обстановки, а также по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту Владимиру Путину, с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.