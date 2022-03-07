ВС России с 10:00 открывают гумкоридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум

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Исходя из катастрофической гуманитарной обстановки, а также по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту Владимиру Путину Вооружённые силы России с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, сообщили в гуманитарном штабе.
ВС России с 10:00 открывают гумкоридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Как уточнили в штабе, открываются гуманитарные коридоры из Киева через Гостомель, Раковку, Сосновку, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (Белоруссия), Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Россию.

Из Мариуполя открывается два маршрута, первый — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

Второй маршрут — Портовское, Мангуш, в обход — Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.

Коридор из Харькова открывается через Нехотеевку, Белгород, а далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения.

Первый маршрут из Сум пролегает через Суджу, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения.

Второй маршрут — через Голубовку, Ромны, Лохвицу, Лубны и Полтаву.

6 марта Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Российский лидер заявил французскому коллеге, что киевские власти не выполняют договорённостей об эвакуации населения из районов боестолкновения.

В частности, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отмечал, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.

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