ВС России с 10:00 открывают гумкоридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум
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Как уточнили в штабе, открываются гуманитарные коридоры из Киева через Гостомель, Раковку, Сосновку, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (Белоруссия), Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Россию.
Из Мариуполя открывается два маршрута, первый — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.
Второй маршрут — Портовское, Мангуш, в обход — Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.
Коридор из Харькова открывается через Нехотеевку, Белгород, а далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения.
Первый маршрут из Сум пролегает через Суджу, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения.
Второй маршрут — через Голубовку, Ромны, Лохвицу, Лубны и Полтаву.
6 марта Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Российский лидер заявил французскому коллеге, что киевские власти не выполняют договорённостей об эвакуации населения из районов боестолкновения.
В частности, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отмечал, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.