Путин заявил Макрону о невыполнении Киевом договорённостей по гуманитарным коридорам
- © РИА Новости / Алексей Куденко
«Обсуждалась проблематика эвакуации мирного населения из районов боестолкновений. Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договорённости по столь острому гуманитарному вопросу», — говорится в заявлении.
В Кремле добавили, что украинские военные не позволили произвести эвакуацию мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя и Волновахи, несмотря на объявленный 5 марта режим прекращения огня.
«А паузу в боевых действиях опять использовали только для наращивания сил и средств на своих позициях», — говорится в сообщении.
С 10:00 мск 5 марта российская сторона объявила режим тишины, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.
Позднее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.