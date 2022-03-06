Путин заявил Макрону о невыполнении Киевом договорённостей по гуманитарным коридорам

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что киевские власти не выполняют договорённостей об эвакуации населения из районов боестолкновения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждалась проблематика эвакуации мирного населения из районов боестолкновений. Владимир Путин обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет достигнутые договорённости по столь острому гуманитарному вопросу», — говорится в заявлении.

В Кремле добавили, что украинские военные не позволили произвести эвакуацию мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя и Волновахи, несмотря на объявленный 5 марта режим прекращения огня.

«А паузу в боевых действиях опять использовали только для наращивания сил и средств на своих позициях», — говорится в сообщении.

С 10:00 мск 5 марта российская сторона объявила режим тишины, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.

Позднее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.