Басурин заявил об отказе Украины гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе
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«Нет, украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины (в Мариуполе и Волновахе. — RT)», — цитирует РИА Новости Басурина.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взаимодействие Донецкой Народной Республики с жителями Мариуполя крайне затруднено, город практически на грани гуманитарной катастрофы.
С 10:00 мск 5 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.
Позднее Пушилин заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в Мариуполе в доме на бульваре Меотиды.
В результате взрыва дом обрушился, под завалами в подвале остаются до 200 человек, большинство из них — женщины и дети.