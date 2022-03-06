Басурин заявил об отказе Украины гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе

Украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Нет, украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины (в Мариуполе и Волновахе. — RT)», — цитирует РИА Новости Басурина.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взаимодействие Донецкой Народной Республики с жителями Мариуполя крайне затруднено, город практически на грани гуманитарной катастрофы.

С 10:00 мск 5 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.

Позднее Пушилин заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в Мариуполе в доме на бульваре Меотиды.

В результате взрыва дом обрушился, под завалами в подвале остаются до 200 человек, большинство из них — женщины и дети.