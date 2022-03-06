Глава ДНР Пушилин заявил, что Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы
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«Мариуполь находится практически уже в гуманитарной катастрофе по ряду показателей: с отсутствием воды, продуктов питания, медикаментов, электроэнергии, газа. Ситуация чудовищная», — цитирует РИА Новости Пушилина.
По его словам, взаимодействие и общение с жителями Мариуполя крайне затруднено.
С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.
Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в Мариуполе в доме на бульваре Меотиды.
В результате взрыва дом обрушился, под завалами в подвале остаются до 200 человек, большинство из них — женщины и дети.