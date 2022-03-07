Российские ВС будут контролировать эвакуацию мирных жителей на Украине с помощью дронов

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Российские Вооружённые силы во время открытия гуманитарных коридоров на Украине будут следить за эвакуацией населения, в том числе с помощью беспилотников, поэтому попытки киевских властей обвинить Россию в «срыве гуманитарной операции» бесполезны и бессмысленны, заявил гуманитарный штаб по реагированию на ситуацию на Украине.
Российские ВС будут контролировать эвакуацию мирных жителей на Украине с помощью дронов
  • © AP Photo / Sergei Grits

«На период открытия гуманитарных коридоров Вооружённые силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения БПЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны в очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны», — говорится в заявлении.

Российская сторона ждёт от официальной киевской власти, а также от руководства городов, из которых проводится эвакуация, конкретных действий.

7 марта ВС России, исходя из катастрофической гуманитарной обстановки, а также в ответ на личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона к президенту Владимиру Путину, с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.

Информация об этом доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.

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