Член делегации Украины заявил о небольшом прогрессе по вопросам логистики гумкоридоров
- РИА Новости
«Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров», — написал он в Twitter.
Подоляк отметил, что продолжились интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности.
Ранее стало известно, что переговоры России и Украины в Брестской области Белоруссии завершены.