Член делегации Украины заявил о небольшом прогрессе по вопросам логистики гумкоридоров

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с российской стороной заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине.

РИА Новости