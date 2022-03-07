Член делегации Украины заявил о небольшом прогрессе по вопросам логистики гумкоридоров

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Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк после переговоров с российской стороной заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине.
Член делегации Украины заявил о небольшом прогрессе по вопросам логистики гумкоридоров
  • РИА Новости

«Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров», — написал он в Twitter.

Подоляк отметил, что продолжились интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности.

Ранее стало известно, что переговоры России и Украины в Брестской области Белоруссии завершены.

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