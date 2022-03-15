Зеленский признал, что Украине не войти в НАТО
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«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать», — приводит ТАСС его слова на встрече лидеров стран Объединённых экспедиционных сил.
8 марта Зеленский сообщил, что он «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.
Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал «разочарованность» Украины в альянсе.