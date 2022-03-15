Зеленский признал, что Украине не войти в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать, что стране не войти в состав НАТО.

«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать», — приводит ТАСС его слова на встрече лидеров стран Объединённых экспедиционных сил.

8 марта Зеленский сообщил, что он «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.

Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал «разочарованность» Украины в альянсе.