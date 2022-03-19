«Уничтожать на дальних расстояниях»: Эдуард Басурин — о защите от ракетных атак ВСУ и судьбе захваченных трофеев

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в интервью RT заявил, что ополчение рассчитывает на помощь российской армии в защите мирного населения от ракетных ударов ВСУ. Напомним, на этой неделе ряд населённых пунктов ДНР подверглись обстрелам украинскими комплексами «Точка-У». Так, 14 марта был нанесён удар по Донецку, жертвами которого стали более 20 человек. Басурин предполагает, что в ответ Россия может развернуть на территории республики зенитные ракетные комплексы С-300. В интервью RT он также рассказал, как ополчение может распорядиться большим количеством трофейного вооружения ВСУ, в том числе образцами, которые поставил Киеву Запад.

ДНР рассчитывает, что российская армия развернёт на территории республики системы вооружения, которые позволят перехватывать баллистические ракеты ВСУ и уничтожать их пусковые установки. Об этом в интервью RT заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Ранее с просьбой к Москве об усилении республиканской ПВО обратился глава ДНР Денис Пушилин. Напомним, на этой неделе украинские войска с помощью тактических ракетных комплексов «Точка-У» нанесли несколько ударов по населённым пунктам ДНР и Запорожской области.

14 марта был обстрелян центр Донецка. Украинскую ракету удалось сбить, но от разлетевшихся обломков погибли более 20 человек. Личности военнослужащих ВСУ, совершивших это преступление, уже установлены.

15 марта под обстрелом «Точкой-У» оказалась Макеевка. В результате ранения получили четыре человека, среди них — один ребёнок.

В ночь на 18 марта баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями (использование кассетных боеприпасов запрещено международной конвенцией 3 декабря 2008 года) были нанесены удары по жилым кварталам Мелитополя (город в Запорожской области, который сейчас находится под контролем ВС РФ). О пострадавших и жертвах на текущий момент не сообщается.

В целях пресечения ракетных атак и защиты мирного населения российская армия применила оперативно-тактический комплекс «Искандер», уничтожив пусковые установки украинских националистов.

— Эдуард Александрович, вы недавно сказали, что у Народной милиции ДНР недостаточно оружия, которое помогло бы защитить населённые пункты от ракетных ударов со стороны Украины. Какое вооружение, на ваш взгляд, необходимо войскам республики?

— Насколько я знаю, глава республики Денис Пушилин обратился к Российской Федерации за военной помощью в вопросе обеспечения закрытого неба (имеется в виду создание бесполётной зоны. — RT).

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин о возможной военной помощи РФ

Я думаю, что здесь как таковой передачи вооружения не будет. Думаю, что Российская Федерация сама справится с этим вопросом, потому что у нас нет специалистов, которые могли бы пользоваться данным видом вооружения (средствами ПВО. — RT). Потому что это всё-таки специфично очень...

Не знаю, может быть (будут развёрнуты. — RT), какие-нибудь С-300, как вариант, которые будут закрывать полностью небо и смогут уничтожать любые летательные аппараты, которые летят на большой высоте (в настоящее время наиболее современными модификациями С-300 в ВС РФ, способными бороться с баллистическими целями, являются самоходные системы С-300В4 и С-300ПМ2 «Фаворит». — RT).

Думаю, что разведданные, которые будет собирать Российская Федерация, позволят с помощью ракетных ударов уничтожать на дальних расстояниях пусковые установки (комплекса «Точка-У». — RT) и места хранения боеприпасов для этих установок. Это будет самый оптимальный вариант.

— Есть ли всё же какая-то возможность сформировать расчёты зенитных комплексов из числа военнослужащих ДНР?

— Повторюсь, что в таком случае предстоит долгий процесс обучения. Это не автомат, стрельба из которого осваивается быстро, хотя даже к нему приходиться привыкать. Высокоточное же оружие, особенно пэвэошное, — это другое.

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Расчёты средств ПВО обучают порядка года и больше. Есть определённая специфика. Да, на современных комплексах процессы управления автоматизированы — всё делает компьютер. Тем не менее военнослужащие должны понимать, как развёртывать боевые машины, какие кнопки нажимать. О чём говорить, если даже танком или БМП невозможно управлять без предварительной подготовки. Моменты, связанные с эксплуатацией военной техники, всегда требуют определённого времени на подготовку.

— В каком вообще состоянии находятся войска противовоздушной обороны ДНР? Какое вооружение есть сейчас у Народной милиции?

— То, что на сегодняшний день есть, — это, в принципе, вооружение, которое у нас осталось с 2014 года. Оно позволяет сбивать воздушные цели на высоте не более 3,5 км. Например, это самоходный зенитный комплекс «Стрела», рассчитанный на поражение низколетящих целей.

В плане средств ПВО ничего не поменялось. Но мы как-то справлялись — сбивали беспилотники. Другое дело, что противник не применял авиацию, и трудно сказать, как бы мы сработали по самолётам и вертолётам.

— Есть ли у ополчения ДНР какая-то возможность использовать трофейные образцы вооружения, которые были поставлены ВСУ западными государствами: различное обмундирование, стрелковое оружие, гранатомёты, переносные противотанковые комплексы Javelin и NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon)?

— Конечно, такая возможность есть, и мы её используем уже. Принцип применения (западного оружия.— RT) фактически один и тот же (что и отечественных аналогов. — RT). Здесь как раз времени много не надо. Достаточно ознакомиться с инструкцией. А если говорить о стрелковом оружии, гранатомётах и ручных гранатах, тут вообще проблем нет.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин о трофеях

— Какая судьба ожидает западное трофейное оружие после наступления мира? Будут ли оно утилизировано или станет музейными экспонатами?

— Скорее всего, будет утилизация в полном объёме. Они же (виды вооружений. — RT) многие одноразовые (например, NLAW. — RT). Плюс есть батареи, которых, допустим, у нас нет... Поэтому, скорее всего, будет утилизация или роздано по различным музеям как память о том, чем воевали на Украине. Со стрелковым оружием проще. Но опять же у него есть ресурс и (специфичные. — RT) боеприпасы. Может, что-то будет стоять на вооружении, может, будет отправлено на склады до лучших времён.

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— Эдуард Александрович, а что будет с трофеями от украинской оборонки? Ведь ополчению досталось немало танков и бронетехники. Можно ли их отремонтировать и поставить на вооружение Народной милиции ДНР?

— У Украины в основном советская техника. Всё, что можно будет отремонтировать, встанет в строй. Если какие-то машины будет нереально привести в порядок, тогда с них будут сняты узлы и агрегаты, а остальное пойдёт на утилизацию как металлолом.

— Попадались ли Народной милиции ДНР какие-то необычные, возможно, раритетные типы вооружений? Например, в Telegram-каналах сообщалось, что ВСУ используют даже пулемёты, созданные до Великой Отечественной войны.

— Мне трудно ответить на ваш вопрос. Вот в 2014—2015 годах такие необычные трофеи попадались. Вообще на Украине было много любителей стрелкового оружия. Я допускаю, что и сейчас используются какие-то раритеты. В любом случае всё это мы точно узнаем, когда завершатся боевые действия.