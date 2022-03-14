Возле Дома правительства в Донецке сбили украинскую ракету «Точка-У»

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В центре Донецка возле Дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». В результате падения обломков есть пострадавшие.
Возле Дома правительства в Донецке сбили украинскую ракету «Точка-У»
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

Как сообщает ТАСС, на месте происшествия работают пожарные расчёты, прибывают кареты скорой помощи. Часть обломков упала возле библиотеки имени Крупской и на Университетскую улицу, там же загорелся автомобиль. В домах выбило стекла. Есть разрушения и в магазинах, которые находятся на первых этажах жилых домов.

Согласно последним данным, при падении обломков погибли как минимум три человека, ещё десять получили ранения.

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