Возле Дома правительства в Донецке сбили украинскую ракету «Точка-У»

В центре Донецка возле Дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». В результате падения обломков есть пострадавшие.

Как сообщает ТАСС, на месте происшествия работают пожарные расчёты, прибывают кареты скорой помощи. Часть обломков упала возле библиотеки имени Крупской и на Университетскую улицу, там же загорелся автомобиль. В домах выбило стекла. Есть разрушения и в магазинах, которые находятся на первых этажах жилых домов.

Согласно последним данным, при падении обломков погибли как минимум три человека, ещё десять получили ранения.

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в обстреле двух населённых пунктов.