«Ракеты достигают гиперзвуковых скоростей»: чем уникален российский комплекс ПВО С-300В4

Расчёты зенитного ракетного комплекса С-300В4 провели на Курилах учение по отражению массированного авианалёта условного противника. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. В ходе тренировки были успешно обнаружены и перехвачены десятки летальных аппаратов. С-300В4 — гусеничный ЗРК дальнего радиуса действия, предназначенный для прикрытия важных военных и государственных объектов. Эта система ПВО способна наносить удары по широкому кругу целей. Она считается самой эффективной в мире в области борьбы с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 2,5 тыс. км. По мнению экспертов, возможности С-300В4 позволяют надёжно охранять воздушные рубежи России.

На Курилах прошли учения по отражению массированного авианалёта условного противника расчётами зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300В4. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«В ходе тренировки дежурные силы по противовоздушной обороне (ПВО) получили информацию о нарушении воздушных границ России группой летательных аппаратов условного противника, после чего расчёты зенитных ракетных систем С-300В4 выполнили поиск, опознавание и сопровождение воздушных целей, которые имитировали авианалёт «противника», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

В ходе учения расчёты С-300В4 успешно обстреляли несколько десятков воздушных целей при входе в зону поражения. Также зенитчики отработали оперативный обмен данными внутри единой системы противовоздушной обороны ВВО.

Как пояснили в Минобороны РФ, С-300В4 входит в арсенал дальневосточного зенитного ракетного соединения с 2020 года. В настоящее время расчёты ЗРК несут боевое дежурство на Курильских островах.

«Спринтерский» разгон

С-300В4 — смонтированный на гусеничном шасси комплекс ПВО дальнего радиуса действия Сухопутных войск РФ. Система предназначена для обороны объектов военного и государственного значения, а также армейских группировок.

В разговоре с RT директор Музея войск ПВО в Балашихе, военный историк Юрий Кнутов пояснил, что С-300В4 — это система войсковой ПВО, которая отличается от других ЗРК дальнего радиуса действия российской армии.

«У России есть и другие ЗРК дальнего действия: С-400 «Триумф», С-500 и С-550, но они не имеют отношения к Сухопутным войскам, у них иная специализация. Например, С-500 может перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, а С-400 больше заточен на противовоздушную оборону. С-550 — это уже мобильная спецсистема ПРО», — рассказал эксперт.

С-300В4 способен поражать широкий спектр целей, в том числе гиперзвуковых. Однако его основной задачей является нанесение ударов по самолётам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), воздушным носителям высокоточного оружия, баллистическим ракетам средней и меньшей дальности.

По данным Минобороны России, ЗРК имеет уникальные характеристики, обеспечивающие «противосамолётную и противоракетную оборону». Кроме того, как считают в отечественном военном ведомстве, С-300В4 — это единственное в мире средство ПВО, способное эффективно бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 2,5 тыс. км.

Как сообщается в материалах разработчика — концерна «Алмаз-Антей», столь выдающихся характеристик удалось достичь благодаря последовательному совершенствованию семейства С-З00В (В — «войсковой»). По некоторым тактико-техническим характеристикам оно превосходит даже новейшие С-400. Сильные стороны модернизированной «трёхсотки» — вездеходность и мобильность. Они позволяют оперативно перебрасывать подразделения в том числе в труднодоступные места. Новые формирования «интегрируют в сплошную систему ПВО, укрепив стратегические направления».

Модификация С-300В4 поступила на вооружение Сухопутных ПВО в 2014 году. Обновлённая версия стала полностью цифровой. Она способна одновременно обстреливать и гарантированно поражать 24 аэродинамические цели, включая малозаметные объекты, в том числе самолёты-невидимки, или 16 баллистических ракет, летящих со скоростями до 4500 м/с. Дальность поражения — 400 км. В 2016 году система заступила на боевое дежурство для защиты аэродрома Хмеймим и пункта базирования материально-технического обеспечения ВКС РФ «Тартус» в Сирии.

«Прародитель» современной дальней системы ПВО Сухопутных войск РФ разрабатывался в 1970—1980 годах. С-З00В получил два типа зенитных управляемых ракет (ЗУР): лёгкую 9М83 и тяжёлую 9М82. Последняя предназначалась для борьбы с американскими баллистическими ракетами средней дальности типа Pershing, которые в годы холодной войны США развернули в Европе и нацелили на СССР.

Тяжёлая ЗУР отличалась наличием двухступенчатой силовой установки, которая обеспечила рекордные скорости в ближней и сверхдальней зонах, и мощной боевой части с двумя фракциями поражающих элементов. Эти особенности были сохранены в последующих модификациях 9М82.

Расчёт ЗРК С-300В4

РИА Новости

© Михаил Фомичев

«Массивный стартовый двигатель даёт спринтерский разгон, что важно при поражении головных частей баллистических ракет в ситуации дефицита времени. Маршевый двигатель запускается с программируемой задержкой, и если она минимальная, то ракеты достигают гиперзвуковых скоростей (1700 м/с для лёгкой и 2600 м/с для тяжёлой)», — поясняют в «Алмаз-Антее».

Также отечественные конструкторы заложили в модернизированные версии 9М82 способность поражать летающие командные пункты, барражирующие в сверхдальней зоне. Речь идёт о крупных разведывательных самолётах, имеющих возможность наводить истребительную авиацию.

По словам экспертов, при работе по летающим командным пунктам маршевый двигатель ЗУР запускается с максимальной задержкой, а «доразгон» ракеты осуществляется уже в стратосфере.

Известно, что С-300В4 способен одновременно обстреливать и гарантированно поражать 24 аэродинамические цели. Максимальная дальность действия комплекса оценивается в 350—400 км.

Более конкретные тактико-технические характеристики ЗРК не разглашаются. Однако, как считают эксперты, для оценки боевого потенциала данного средства ПВО уместно использовать открытую информацию по системе «Антей-4000», которая является обновлённой экспортной модификацией С-300В4.

Согласно материалам разработчика, «Антей-4000» получил уникальные характеристики для сверхдальних систем ПВО, которые обеспечивают комплексу «лидерство среди ближайших конкурентов».

В частности, российские специалисты существенно увеличили возможности ЗУР. В результате дальность поражения аэродинамических целей лёгкой ракетой 9М83МЭ (Э — «экспортная») возросла с 130 до 150 км, а тяжёлой 9М82МДЭ — с 350 до 380 км.

«Высота поражения аэродинамических целей ракетами 9М82МДЭ увеличилась с 30 до 33 км. Существенно расширились возможности поражения баллистических целей. Максимальная скорость поражаемых головных частей баллистических целей возросла с 4500 до 4800 м/с. Дальность поражения оперативно-тактических ракет увеличилась с 30 до 45 км, а высота — с 25 до 27 км», — говорится в материалах «Алмаз-Антея».

Помимо высокоэффективных ракет, «Антей-4000» и С-300В4 получили современное электронное оборудование, которое позволило автоматизировать процесс боевой работы и сократить численность расчётов. Об этом в комментарии RT заявил основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Пусковые контейнеры С-300В4

© Минобороны России

Значимым преимуществом С-300В4 эксперт назвал высокопроходимое гусеничное шасси. Данная платформа позволяет расчётам комплекса совершать протяжённые марши по пересечённой местности и занимать огневые позиции без предварительной подготовки.

«По большому счёту машины этого комплекса могут приехать куда угодно и в кратчайшие сроки приступить к боевой работе. Это огромное преимущество, когда требуется оперативно развернуть ПВО на труднопроходимой местности. Для России это Арктика, Сибирь и Дальний Восток, включая Курилы. Также, как мы знаем, С-300В4 пригодились российской армии в Сирии для прикрытия авиабазы Хмеймим и пункта обеспечения ВМФ в Тартусе», — рассказал эксперт.

По словам Корнева, С-300В4, как и любая другая зенитная система дальнего радиуса, не может действовать без прикрытия других средств ПВО. В Сухопутных войсках РФ эту функцию выполняют комплексы среднего радиуса «Бук-М3»/«Бук-М2» и ЗРК малого радиуса «Тор-М2». Все эти боевые машины, как пояснил собеседник RT, формируют эшелонированную систему противовоздушной обороны над охраняемыми объектами.

На защите российских Курил

По словам военного историка Юрия Кнутова, в современных реалиях функционал С-300В4 приобретает особое значение для обороны Дальнего Востока и в особенности Южных Курил в свете новой волны территориальных притязаний со стороны Токио.

28 февраля 2022 года директор департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма заявил о якобы оккупации Россией Южных Курил. 8 марта в ходе парламентских дебатов министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси назвал Южные Курилы «исконно японскими» островами. На эти территории, по словам главы японского внешнеполитического ведомства, «распространяется суверенитет» Токио. Аналогичную точку зрения высказал и премьер-министр страны Фумио Кисида.

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В ответ в Москве заявили о безосновательности территориальных притязаний Токио и усмотрели в них «реваншистский подтекст». Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Южные Курилы отошли к СССР по итогам Второй мировой войны «в полном соответствии с международным правом».

«Мы видим в этом свидетельство того, что определённые силы в японском политическом истеблишменте держат в уме возможность реализации своих территориальных претензий к России. Учли, запомнили. Рекомендуем вам об этом (я сейчас апеллирую к Токио) забыть навсегда, о такой опции», — сказала в ходе пресс-брифинга Захарова.

Как полагает Кнутов, в условиях нынешнего обострения геополитической ситуации Силы самообороны Японии при поддержке ВС США могут предпринять разного рода провокации вблизи Курильской гряды.

Подготовка машин комплекса С-300В4 к полевому выходу

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«На фоне спецоперации ВС РФ на Украине правительство Японии фактически говорит о возможности силового решения «курильской проблемы». В этом контексте очень опасно вмешательство США, которые после выхода из ДРСМД не оставляют планов по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — считает Кнутов.

По мнению эксперта, своей политикой Токио и Вашингтон создают новый очаг напряжённости, направленный против Москвы. В связи с этим, как считает аналитик, России имеет смысл продолжать усиливать систему ПВО Дальневосточного региона.

«Учения С-300В4 на Курилах можно уже рассматривать как предупреждение, обращённое к нашим недругам на Дальнем Востоке. По всей вероятности, японское руководство полагается не только на американские ракеты, но и на неуязвимость закупленных у США истребителей пятого поколения F-35. Однако наши средства ПВО давно научились справляться со стелс-самолётами, и С-300В4 в этом ряду — не исключение», — резюмировал Кнутов.