Вдоль рельсов: удастся ли Японии создать электромагнитную пушку для борьбы с гиперзвуковым оружием

Минобороны Японии намерено заняться разработкой электромагнитных пушек, способных противодействовать гиперзвуковым ракетам. Об этом сообщили национальные СМИ со ссылкой на источники в правительственных кругах. Пушки, также известные как рельсотроны, планируется использовать для борьбы с гиперзвуковыми ракетами на стадии запуска. Завершить разработку электромагнитного оружия Япония планирует во второй половине 2020-х годов. По мнению экспертов, рельсотрон является интересной концепцией, однако возможность его использования против гиперзвукового оружия вызывает большие сомнения.

Минобороны Японии разработает электромагнитные пушки, также известные как рельсотроны, для противодействия гиперзвуковому оружию. Как утверждают источники японской газеты Nikkei в политических кругах страны, оборонная система с их применением даст японским военным возможность бороться с гиперзвуковым оружием на стадии запуска.

«Япония разрабатывает рельсотронную систему не для перехвата ракет, а для предотвращения их запуска в целом», — заявил источник в разговоре с журналистами.

При этом издание напоминает, что испытания такого оружия уже ведут Китай и КНДР, а Россия в начале этого года и вовсе поставит на вооружение новую гиперзвуковую ракету морского базирования.

Журналисты Nikkei утверждают, что новая система укрепит противоракетный потенциал Японии, который некоторые эксперты называют «дырой в обороне страны».

«Помимо добавления к существующей системе противоракетной обороны рельсотронных перехватчиков Япония рассматривает возможность внедрения ракет дальнего радиуса действия, которые позволят ей наносить ответные удары на расстоянии», — добавляет издание.

По информации СМИ, изучением базовых технологий, лежащих в основе рельсотронов, занимается Агентство по закупкам, технологиям и логистике при Министерстве обороны Японии (ATLA).

«В бюджете на 2022 финансовый год предусмотрено ассигнование в размере 6,5 млрд йен ($56 млн или более 4 млрд рублей) на разработку прототипов рельсотронного оборудования военного назначения. Планируется, что система будет готова к фактическому использованию во второй половине текущего десятилетия», — отмечает Nikkei.

Интересный, но непрактичный

Термин рельсотрон впервые был использован в конце 1950-х годов. Эта электромагнитная пушка представляет собой оружие, основанное на новых физических принципах. Рельсотроном она названа из-за того, что разгон снаряда происходит вдоль двух металлических направляющих — рельсов, по которым пропущен ток.

Благодаря электромагнитному разгону, выпущенный из рельсотрона снаряд должен будет развивать сверхзвуковую или гиперзвуковую скорости и теоретически поражать таким образом цель. А необычайно высокая скорость полёта должна затруднять его перехват.

Однако эксперты и специализированные издания отмечают, что у рельстотрона как оружия есть целый ряд значительных недостатков. Так, существующие опытные образцы представляют собой громоздкие конструкции, потребляющие огромное количество энергии.

Кроме того, у такого оружия весьма трудоёмкий процесс перезарядки, что существенно замедляет скорострельность. Невелик и эксплуатационный ресурс самой пушки: при стрельбе она перегревается и нередко деформируется, после чего требуется практически полная замена ствола.

«Пока создать такое устройство, которое могло бы сбивать какие-либо воздушные цели, не говоря уже о гиперзвуковых, а также быть достаточно компактным и удобным в военном применении, ещё никому не удалось», — подчеркнул в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, проблема в очень большом конденсаторе, который должен быстро заряжаться и быстро разряжаться. И если с разрядкой вопрос решён, то с быстрой зарядкой и размерами конденсатора — нет, добавил эксперт.

Сейчас рельсотроны в качестве оружия официально не применяются ни в одной стране. Тем не менее в 2005 году началась разработка боевого рельсотрона для нужд ВМС США компаниями General Atomics и BAE Systems. Однако в 2017 году в американских СМИ стала появляться информация о том, что разработка рельсотрона находится в подвешенном состоянии из-за многочисленных технологических проблем.

Несмотря на это, руководитель военно-морскими операциями американского флота адмирал Джон Ричардсон в марте 2018 года на слушаниях подкомитета палаты представителей США по ассигнованиям заявил конгрессменам, что ВМС не собирается бросать проект.

«Мы всецело заинтересованы в этой технологии, мы продолжаем её испытывать. Мы уже продемонстрировали её работу со сниженной скоростью стрельбы и на меньшее расстояние. Теперь мы должны разогнать её до заявленных показателей ведения огня на расстояние 80—100 миль», — заявил Ричардсон.

Опытный рельсотрон EMRG в Центре наземных боевых действий ВМС США Дальгрен

Legion-Media

© US Navy

Однако уже в феврале 2019 года адмирал вынужден был признать, что проект стоимостью $500 млн стал для США дорогостоящим уроком неудачной разработки перспективных вооружений.

«Я сказал бы, что рельсотронная пушка — это пример того, как не должны появляться инновации. Она находилась в разработке 15 или 20 лет. При таких сроках о скорости речи не идёт», — посетовал Ричардсон.

Официально проект был закрыт в июне 2021 года, а ВМС США сообщили, что средства из его бюджета будут направлены на разработку гиперзвуковых ракет и другого перспективного вооружения.

Японские амбиции

Япония также запустила программу по созданию гиперзвукового оружия. В марте 2020 года агентство ATLA при Минобороны Японии опубликовало план по разработке двух видов гиперзвукового оружия с разными видами боеголовок. В документах говорилось о перспективной разработке гиперзвуковой крылатой ракеты HCM и парящего блока HVGP.

Согласно дорожной карте ATLA, испытания первых опытных образцов этих ракет будут идти с 2024 года по 2028 год. Если они пройдут успешно, то новые ракеты могут поступить на вооружение сил самообороны уже в начале 2030-х годов.

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне «Чижа» в Архангельской области

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что Япония в последнее время увеличивает расходы на оборону, а в сфере оружия, основанного на применении новых физических принципов, пытается догнать соседей.

«Несмотря на свою Конституцию, которая предусматривает существование только сил самообороны, Япония пытается воссоздать полноценные вооружённые силы», — считает эксперт.

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Стоит отметить, что нынешние системы ПРО Японии — закупаемые у США корабельные системы Aegis и наземные PAC-3 Patriot PAC-3 — имеют практически нулевую эффективность против гиперзвуковых ракет, добавил Юрий Кнутов.

«Американцы сами находятся в тупике в этой сфере, и японцы это понимают, поэтому решили попытаться создать рельсотрон для защиты от гиперзвуковых ракет. Однако на это потребуется не один год, а за это время гиперзвуковое оружие будет двигаться вперёд и совершенствоваться», — сказал эксперт.

Но, несмотря на то, что рельсотрон представляет собой интересную и перспективную технологию, вряд ли Японии удастся создать на его основе эффективное средство противодействия гиперзвуковому оружию, добавил Кнутов.

«На сегодняшний день технологии не позволяют серийно производить такое оружие в больших количествах и с высокой эффективностью. Поэтому, несмотря на планы Японии начать работы по созданию боевого рельсотрона, какого-то прорыва ждать не стоит», — считает аналитик.

По мнению редактора газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрия Литовкина, хоть Япония и является высокотехнологичным государством, возможность создания ею электромагнитной пушки, которая сможет поражать гиперзвуковые ракеты, маловероятна.

«Рельсотрон — это пушка, которая «выплёвывает» снаряд, и он летит по прямой. Но чтобы перехватить гиперзвуковую ракету, такой снаряд должен маневрировать, а само оружие — обладать вычислительной системой, которая сможет спрогнозировать встречу с целью в конкретную секунду и стрелять на упреждение. Это уже научная фантастика. Если из ресольтрона в теории можно стрелять по кораблям или воздушным целям вроде вертолётов, с гиперзвуковой ракетой это будет очень сложно», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Сегодня Япония, как и США, находится в положении догоняющего в сфере разработки гиперзвукового оружия и средств защиты от него, добавил Литовкин.

«При этом Америка официально признаёт, что находится в уязвимом положении, в положении догоняющего. В свою очередь, Япония считается страной высоких технологий, но если та или иная страна высокотехнологична на бытовом уровне, это совсем не гарантирует ей успех в оружейной сфере. К примеру, Япония испытывает проблемы с разработкой истребителей пятого поколения, которые вынуждена закупать у США. Есть ещё целый ряд систем, которые они должны были бы сделать сами, но вынуждены покупать за рубежом. Поэтому их успех в этом предприятии не слишком очевиден», — заключил эксперт.