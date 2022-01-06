Вдоль рельсов: удастся ли Японии создать электромагнитную пушку для борьбы с гиперзвуковым оружием
- Гиперзвуковые ракеты
- Gettyimages.ru
- © Colin Anderson
Минобороны Японии разработает электромагнитные пушки, также известные как рельсотроны, для противодействия гиперзвуковому оружию. Как утверждают источники японской газеты Nikkei в политических кругах страны, оборонная система с их применением даст японским военным возможность бороться с гиперзвуковым оружием на стадии запуска.
«Япония разрабатывает рельсотронную систему не для перехвата ракет, а для предотвращения их запуска в целом», — заявил источник в разговоре с журналистами.
При этом издание напоминает, что испытания такого оружия уже ведут Китай и КНДР, а Россия в начале этого года и вовсе поставит на вооружение новую гиперзвуковую ракету морского базирования.
Журналисты Nikkei утверждают, что новая система укрепит противоракетный потенциал Японии, который некоторые эксперты называют «дырой в обороне страны».
«Помимо добавления к существующей системе противоракетной обороны рельсотронных перехватчиков Япония рассматривает возможность внедрения ракет дальнего радиуса действия, которые позволят ей наносить ответные удары на расстоянии», — добавляет издание.
По информации СМИ, изучением базовых технологий, лежащих в основе рельсотронов, занимается Агентство по закупкам, технологиям и логистике при Министерстве обороны Японии (ATLA).
«В бюджете на 2022 финансовый год предусмотрено ассигнование в размере 6,5 млрд йен ($56 млн или более 4 млрд рублей) на разработку прототипов рельсотронного оборудования военного назначения. Планируется, что система будет готова к фактическому использованию во второй половине текущего десятилетия», — отмечает Nikkei.
Интересный, но непрактичный
Термин рельсотрон впервые был использован в конце 1950-х годов. Эта электромагнитная пушка представляет собой оружие, основанное на новых физических принципах. Рельсотроном она названа из-за того, что разгон снаряда происходит вдоль двух металлических направляющих — рельсов, по которым пропущен ток.
Благодаря электромагнитному разгону, выпущенный из рельсотрона снаряд должен будет развивать сверхзвуковую или гиперзвуковую скорости и теоретически поражать таким образом цель. А необычайно высокая скорость полёта должна затруднять его перехват.
Однако эксперты и специализированные издания отмечают, что у рельстотрона как оружия есть целый ряд значительных недостатков. Так, существующие опытные образцы представляют собой громоздкие конструкции, потребляющие огромное количество энергии.
Кроме того, у такого оружия весьма трудоёмкий процесс перезарядки, что существенно замедляет скорострельность. Невелик и эксплуатационный ресурс самой пушки: при стрельбе она перегревается и нередко деформируется, после чего требуется практически полная замена ствола.
«Пока создать такое устройство, которое могло бы сбивать какие-либо воздушные цели, не говоря уже о гиперзвуковых, а также быть достаточно компактным и удобным в военном применении, ещё никому не удалось», — подчеркнул в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, проблема в очень большом конденсаторе, который должен быстро заряжаться и быстро разряжаться. И если с разрядкой вопрос решён, то с быстрой зарядкой и размерами конденсатора — нет, добавил эксперт.
Сейчас рельсотроны в качестве оружия официально не применяются ни в одной стране. Тем не менее в 2005 году началась разработка боевого рельсотрона для нужд ВМС США компаниями General Atomics и BAE Systems. Однако в 2017 году в американских СМИ стала появляться информация о том, что разработка рельсотрона находится в подвешенном состоянии из-за многочисленных технологических проблем.
Несмотря на это, руководитель военно-морскими операциями американского флота адмирал Джон Ричардсон в марте 2018 года на слушаниях подкомитета палаты представителей США по ассигнованиям заявил конгрессменам, что ВМС не собирается бросать проект.
«Мы всецело заинтересованы в этой технологии, мы продолжаем её испытывать. Мы уже продемонстрировали её работу со сниженной скоростью стрельбы и на меньшее расстояние. Теперь мы должны разогнать её до заявленных показателей ведения огня на расстояние 80—100 миль», — заявил Ричардсон.
- Опытный рельсотрон EMRG в Центре наземных боевых действий ВМС США Дальгрен
- Legion-Media
- © US Navy
Однако уже в феврале 2019 года адмирал вынужден был признать, что проект стоимостью $500 млн стал для США дорогостоящим уроком неудачной разработки перспективных вооружений.
«Я сказал бы, что рельсотронная пушка — это пример того, как не должны появляться инновации. Она находилась в разработке 15 или 20 лет. При таких сроках о скорости речи не идёт», — посетовал Ричардсон.
Официально проект был закрыт в июне 2021 года, а ВМС США сообщили, что средства из его бюджета будут направлены на разработку гиперзвуковых ракет и другого перспективного вооружения.
Японские амбиции
Япония также запустила программу по созданию гиперзвукового оружия. В марте 2020 года агентство ATLA при Минобороны Японии опубликовало план по разработке двух видов гиперзвукового оружия с разными видами боеголовок. В документах говорилось о перспективной разработке гиперзвуковой крылатой ракеты HCM и парящего блока HVGP.
Согласно дорожной карте ATLA, испытания первых опытных образцов этих ракет будут идти с 2024 года по 2028 год. Если они пройдут успешно, то новые ракеты могут поступить на вооружение сил самообороны уже в начале 2030-х годов.
- Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне «Чижа» в Архангельской области
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что Япония в последнее время увеличивает расходы на оборону, а в сфере оружия, основанного на применении новых физических принципов, пытается догнать соседей.
«Несмотря на свою Конституцию, которая предусматривает существование только сил самообороны, Япония пытается воссоздать полноценные вооружённые силы», — считает эксперт.
Стоит отметить, что нынешние системы ПРО Японии — закупаемые у США корабельные системы Aegis и наземные PAC-3 Patriot PAC-3 — имеют практически нулевую эффективность против гиперзвуковых ракет, добавил Юрий Кнутов.
«Американцы сами находятся в тупике в этой сфере, и японцы это понимают, поэтому решили попытаться создать рельсотрон для защиты от гиперзвуковых ракет. Однако на это потребуется не один год, а за это время гиперзвуковое оружие будет двигаться вперёд и совершенствоваться», — сказал эксперт.
Но, несмотря на то, что рельсотрон представляет собой интересную и перспективную технологию, вряд ли Японии удастся создать на его основе эффективное средство противодействия гиперзвуковому оружию, добавил Кнутов.
«На сегодняшний день технологии не позволяют серийно производить такое оружие в больших количествах и с высокой эффективностью. Поэтому, несмотря на планы Японии начать работы по созданию боевого рельсотрона, какого-то прорыва ждать не стоит», — считает аналитик.
По мнению редактора газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрия Литовкина, хоть Япония и является высокотехнологичным государством, возможность создания ею электромагнитной пушки, которая сможет поражать гиперзвуковые ракеты, маловероятна.
«Рельсотрон — это пушка, которая «выплёвывает» снаряд, и он летит по прямой. Но чтобы перехватить гиперзвуковую ракету, такой снаряд должен маневрировать, а само оружие — обладать вычислительной системой, которая сможет спрогнозировать встречу с целью в конкретную секунду и стрелять на упреждение. Это уже научная фантастика. Если из ресольтрона в теории можно стрелять по кораблям или воздушным целям вроде вертолётов, с гиперзвуковой ракетой это будет очень сложно», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.
Сегодня Япония, как и США, находится в положении догоняющего в сфере разработки гиперзвукового оружия и средств защиты от него, добавил Литовкин.
«При этом Америка официально признаёт, что находится в уязвимом положении, в положении догоняющего. В свою очередь, Япония считается страной высоких технологий, но если та или иная страна высокотехнологична на бытовом уровне, это совсем не гарантирует ей успех в оружейной сфере. К примеру, Япония испытывает проблемы с разработкой истребителей пятого поколения, которые вынуждена закупать у США. Есть ещё целый ряд систем, которые они должны были бы сделать сами, но вынуждены покупать за рубежом. Поэтому их успех в этом предприятии не слишком очевиден», — заключил эксперт.
- «В положении догоняющего»: почему Пентагон хочет ускорить испытания гиперзвукового оружия
- «Потребуется переосмысление»: почему в США заявили об отставании от России и Китая в области гиперзвука
- «Нестратегическое» сдерживание: почему в Пентагоне предложили разработать ядерные крылатые ракеты морского базирования
- Гонка со временем: смогут ли США ускорить разработку гиперзвукового оружия