Универсальные солдаты: какие задачи решают российские силы специальных операций

27 февраля военнослужащие Сил специальных операций РФ отмечают свой профессиональный праздник. В видеообращении по этому поводу Владимир Путин подчеркнул, что бойцы этого элитного формирования способны выполнять самые сложные боевые задачи, отстаивая национальные интересы России. Глава государства поблагодарил личный состав и ветеранов спецназа за безупречную службу и выразил особую признательность тем военнослужащим, которые сейчас выполняют задачи на Украине в рамках спецоперации. Как отмечают в Минобороны РФ, в настоящее время силы специальных операций имеют высочайший уровень тактико-специальной подготовки, оснащены уникальным современным вооружением и экипировкой. По словам экспертов, боевой опыт и арсенал подразделений армейского спецназа позволяют им эффективно выполнять миссии в разных регионах мира.

В воскресенье, 27 февраля, профессиональный праздник отмечают бойцы Сил специальных операций (ССО) России. В видеообращении к личному составу и ветеранам этого элитного формирования президент России Владимир Путин выразил уверенность в их готовности выполнять самые сложные боевые задачи и отстаивать национальные интересы России. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Героические традиции спецназа закладывались в многовековой истории нашей армии. Они закалялись в годы Великой Отечественной войны и продолжались, крепли в Афганистане, во многих горячих точках, в ходе ликвидации террористических банд на Северном Кавказе и в Сирии», — сказал Путин.

По словам главы государства, в условиях динамично меняющегося характера современных вооружённых конфликтов военнослужащим ССО «важно постоянно повышать уровень профессионального мастерства, боевой выучки, оттачивать навыки обращения с новейшими образцами вооружения и техники и, конечно, умело применять на практике передовые достижения ратной науки, превосходить во всём и всегда любого потенциального противника».

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Путин поблагодарил личный состав ССО и ветеранов за безупречную службу и выразил особую признательность тем военнослужащим, которые выполняют задачи в рамках начавшейся 24 февраля специальной операции на Украине.

«Хочу поблагодарить командование, личный состав сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу — во имя народа России и нашей великой Родины. Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса», — подчеркнул президент РФ.

Ранее личный состав и ветеранов Сил специальных операций РФ поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Как отметил глава российского военного ведомства, ССО представляют собой «хорошо оснащённые подразделения, которые находятся в постоянной боевой готовности к выполнению поручений особой важности в любой точке мира».

«Уверен, что военнослужащие подразделений ССО и в дальнейшем будут оперативно реагировать на изменения в характере военных угроз, действовать решительно и умело в ходе учений, безупречно выполнять сложнейшие задачи в интересах страны», — говорится в тексте поздравления Шойгу, размещённом на сайте Минобороны РФ.

Опрошенные RT эксперты обратили внимание, что в поздравлении Путина впервые прозвучало официальное подтверждение участия армейского спецназа в спецоперации на Украине.

Поздравление президента РФ Владимира Путина военнослужащих ССО

«В нынешней спецоперации у ССО много ответственных и деликатных, если так можно сказать, задач. Это авианаводка, оптическая и радиотехническая разведка, выявление заминированных участков, ликвидация командного состава противника», — отметил в беседе с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Единая структура»

Формирование ССО как самостоятельной структуры российской армии началось в 2008 году. Впервые о ходе этой реформы в ноябре 2010 года сообщил заместитель командующего ВДВ РФ генерал-майор Александр Ленцов.

В начале 2012 года появилось Командование ССО, а в марте 2013-го о завершении процесса создания Сил специальных операций объявили Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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«Смысл реформы заключался в том, чтобы создать единую структуру армейского спецназа, подчинённую Генштабу. При этом важно понимать, что в ССО не входят все части спецназа нашей армии. Например, военные округа, общевойсковые соединения, ВДВ сохранили собственные подразделения спецназначения», — пояснил Литовкин.

Как сказал Путин, выступая ранее на коллегии Минобороны, ССО были созданы «для более эффективной борьбы с международным терроризмом и выполнения отдельных задач за пределами России». На сайте Минобороны РФ также говорится, что Силы специальных операций ориентированы прежде всего на миссии за рубежом.

В материале газеты «Красная звезда», посвящённом Дню ССО, говорится, что в состав этого формирования были включены военнослужащие с реальным боевым опытом. В частности, в подразделения Сил спецопераций набирались солдаты и офицеры, эффективно выполнявшие задачи по ликвидации бандформирований на Северном Кавказе и пресечению международной террористической деятельности за пределами РФ. Также в состав ССО входят боевые пловцы.

Первое открытое для журналистов учение сил спецопераций состоялось в конце апреля 2013 года на горных полигонах Кабардино-Балкарии. На них отрабатывалось десантирование военнослужащих, вооружения и грузов с высоты более 6,5 тыс. м.

По информации пресс-службы Минобороны России, в ходе этого занятия особое внимание уделялось слаженности подразделений при действиях «в сложных условиях высокогорья с использованием новейшего альпинистского снаряжения и технических средств разведки, штатного и специального вооружения».

Военнослужащие ССО РФ на лёгком колёсном транспорте

© Минобороны России

В 2014 году части ССО участвовали в событиях «крымской весны», а затем в сирийской операции, в ходе которой по просьбе официального Дамаска российская армия поддержала правительственные войска, воевавшие с местными бандформированиями и «Исламским государством»*.

В арабской республике российские спецназовцы вели разведку в тылу противника, выявляя замаскированные пункты управления, скопления живой силы и техники террористов. Также в Сирии бойцы ССО наводили авиацию и занимались уничтожением главарей боевиков.

В марте 2016 года всему миру стал известен жертвенный подвиг 25-летнего старшего лейтенанта ССО Александра Прохоренко. В боях под Пальмирой спецназовец попал в окружение боевиков ИГ и вызвал огонь на себя. Президентом РФ офицеру посмертно было присвоено звание Героя России.

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Широко известен и акт героизма военнослужащих ССО России в окрестностях сирийского города Акербат в августе 2017 года. Небольшой отряд ССО прибыл на одну из высот для обеспечения целеуказания. Однако эта позиция подверглась внезапной атаке превосходящих сил террористов. Военнослужащие сирийской армии, которые занимали высоту, отступили, но российские военные решили принять бой.

Несмотря на применение противником танков, артиллерии и миномётов, спецназовцам удалось отстоять высоту. Большинство военнослужащих получили ранения, но отряд продолжал сражаться с террористами. Огромную роль в успешной обороне сыграло мужество и профессионализм ефрейтора Дениса Портнягина.

Солдат отстреливался от боевиков и вызвал огонь на себя. В критический момент, когда угроза пленения стала неминуемой, Портнягин приготовился к самоподрыву, но на помощь бойцам ССО подоспели российские артиллеристы, накрыв минами наступавших боевиков. После этого на выручку отряду пришла авиация и группа спецназа РФ. Ефрейтор остался цел и получил золотую звезду Героя России.

«Скрытно и нестандартно»

По информации Минобороны РФ, Силы специальных операций России отличают высочайший уровень тактико-специальной подготовки, отличное знание местной специфики, а также уникальное современное вооружение и экипировка.

В частности, в арсенал ССО входит комплекс разведки, управления и связи (КРУС), который позволяет в режиме рального времени передавать данные о противнике на дежурящие в небе самолёты ВКС. После нанесения воздушного удара военнослужащие наблюдают, насколько эффективно он был осуществлён, и уничтожают остатки террористов снайперским огнём.

Из открытых данных следует, что, помимо КРУС, в арсенал ССО входят переносные ракетные комплексы, гранатомёты, разнообразное стрелковое и холодное оружие, комплекты взрывных устройств, лёгкий колёсный транспорт, катера, парашютно-десантное и легководолазное снаряжение.

Боевой пловец ССО России

© Минобороны России

В комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что военное руководство России уделяет самое пристальное внимание боевой подготовке и материально-техническому обеспечению ССО.

«В любой стране мира силы специальных операций являются элитой ВС, самыми боеготовыми формированиями, и Россия не исключение. Наши спецназовцы используют самое современное вооружение, обучены действовать в разных регионах мира, причём скрытно и нестандартно», — сказал Кнутов.

По словам Литовкина, у ССО фактически неограниченный спектр задач: от охраны первых лиц до выполнения сложнейших задач в тылу противника. Как отметил эксперт, в Силы специальных операций набирают лучшие кадры, которые есть в нашей армии. При этом не в последнюю очередь учитываются морально-психологические качества кандидатов.

«В ССО служат универсальные солдаты, способные десантироваться с воздуха и с корабля на берег, штурмовать здания, подрывать ракетные установки противника. Это военнослужащие, готовые переносить все тяготы боевых действий и отдать жизнь за страну, когда это потребуется», — заключил Литовкин.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.