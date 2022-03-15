Минздрав ДНР: в результате обстрела «Точкой-У» Донецка пострадали 37 человек
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«По состоянию на 11:30 15 марта 2022 года количество пострадавших во время взрыва в центре Донецка 14 марта 2022 года составляет 37 человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В Минздраве добавили, что из общего числа пострадавших госпитализировали 23, при этом 14 проходят амбулаторное лечение.
По данным ведомства, число погибших составило 21.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле Донецка ракетой «Точка-У».