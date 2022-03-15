Глава ДНР Пушилин заявил об установлении личностей виновных в обстреле Донецка «Точкой-У»

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле Донецка ракетой «Точка-У».
Глава ДНР Пушилин заявил об установлении личностей виновных в обстреле Донецка «Точкой-У»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Вчера были выяснены данные, исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно команда... то есть все фамилии виновных установлены», — цитирует его РИА Новости.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». По имеющимся данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё более 30 пострадали в результате падения обломков ракеты.

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