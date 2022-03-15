Глава ДНР Пушилин заявил, что число жертв ракетной атаки на центр Донецка выросло до 21
«К сожалению, умер ещё один из пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Таким образом, количество погибших увеличилось до 21», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит Интерфакс.
Ранее житель Донецка Павел Томашевский рассказал RT, что его тесть погиб во время обстрела города из «Точки-У» со стороны украинских войск.
Как сообщил мужчина, в момент обстрела он находился в здании банка, а его тесть был на улице.