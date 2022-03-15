Глава ДНР Пушилин заявил, что число жертв ракетной атаки на центр Донецка выросло до 21

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Число погибших в результате ракетного удара по центру Донецка увеличилось до 21, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«К сожалению, умер ещё один из пострадавших в результате вчерашней ракетной атаки. Таким образом, количество погибших увеличилось до 21», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит Интерфакс.

Ранее житель Донецка Павел Томашевский рассказал RT, что его тесть погиб во время обстрела города из «Точки-У» со стороны украинских войск.

Как сообщил мужчина, в момент обстрела он находился в здании банка, а его тесть был на улице.

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