Житель Донецка рассказал о гибели своего тестя во время обстрела города со стороны ВСУ

Житель Донецка Павел Томашевский рассказал RT, что его тесть погиб во время обстрела города из «Точки-У» со стороны украинских войск.

Как сообщил Павел, в момент обстрела он находился в здании банка, а его тесть был на улице.

«Сначала был один взрыв, потом два или три быстрых. Мы все упали. Выбежал на улицу, начал тестя искать. Он погиб», — сказал мужчина.

По словам Томашевского, в результате произошедшего его автомобиль загорелся, а машина тестя была «посечённая».

«Вокруг крики, дым. Потом приехали МЧС. Когда ещё упал на пол, позвонил в МЧС, сказал, что нас обстреляли, сотрудники банка назвали адрес», — сказал он.

Ранее десятилетний мальчик, выживший после падения в центре Донецка фрагментов ракеты «Точки-У», запущенной украинскими войсками, рассказал подробности трагедии.

Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной Киеву, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка.

По данным министерства, ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.