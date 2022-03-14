Минобороны России подтвердило гибель 20 человек в Донецке при ударе «Точкой-У»

Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу города Донецка.

«В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибли 20 мирных жителей. Ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и доставлены в медицинские учреждения», — говорится в заявлении.

Ранее глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что силы Народной милиции ДНР установят и уничтожат огневую точку, с которой украинскими военными была выпущена по Донецку ракета «Точка-У».

Он также назвал удар по городу чудовищным преступлением со стороны киевского режима.