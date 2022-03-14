Силы ДНР работают над поиском места запуска ракеты «Точка-У» по Донецку

Короткая ссылка
Силы Народной милиции ДНР установят и уничтожат огневую точку, с которой украинскими военными была выпущена по Донецку ракета «Точка-У». Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 1».
Силы ДНР работают над поиском места запуска ракеты «Точка-У» по Донецку
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«С учётом того что дальность действия «Точки-У» — 120 км... найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно. Но наши военнослужащие сейчас над этим работают, и негодяи будут уничтожены», — сказал он журналистам.

Глава ДНР также назвал удар по городу чудовищным преступлением со стороны киевского режима.

«Такое впечатление, что стреляли умышленно, чтобы нанести как можно больше вреда... Нельзя верить ни одному слову (Киева. — RT). Данный украинский режим недоговороспособен», — отметил Пушилин, слова которого приводит РИА Новости.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». По предварительным данным, в результате падения обломков ракеты погибли 20 человек, в том числе дети.

Минздрав республики заявил, что после обстрела в медучреждения доставлены 23 человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить