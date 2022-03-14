Силы ДНР работают над поиском места запуска ракеты «Точка-У» по Донецку

Силы Народной милиции ДНР установят и уничтожат огневую точку, с которой украинскими военными была выпущена по Донецку ракета «Точка-У». Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 1».

«С учётом того что дальность действия «Точки-У» — 120 км... найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно. Но наши военнослужащие сейчас над этим работают, и негодяи будут уничтожены», — сказал он журналистам.

Глава ДНР также назвал удар по городу чудовищным преступлением со стороны киевского режима.

«Такое впечатление, что стреляли умышленно, чтобы нанести как можно больше вреда... Нельзя верить ни одному слову (Киева. — RT). Данный украинский режим недоговороспособен», — отметил Пушилин, слова которого приводит РИА Новости.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». По предварительным данным, в результате падения обломков ракеты погибли 20 человек, в том числе дети.

Минздрав республики заявил, что после обстрела в медучреждения доставлены 23 человека.