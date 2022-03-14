Глава ДНР Пушилин: среди погибших из-за атаки по Донецку есть дети

Среди погибших в результате атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты «Точка-У» есть дети, заявил в эфире канала «Россия 1» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Люди просто стояли в очереди на остановке. 20 человек, по предварительным данным, погибших, девять ещё раненых. Среди погибших есть дети», — сказал он.

По словам Пушилина, если бы ракета долетела до места назначения, то радиус поражения составил бы 500 м.

«Вообще ничего живого не осталось. Чудовищно, но это нынешняя Украина и то, с чем мы обязаны справиться. И чем быстрее это произойдёт, тем, конечно, меньше принесёт это жертв и разрушений», — цитирует главу ДНР РИА Новости.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По предварительным данным, в результате падения обломков ракеты погибли 20 человек.