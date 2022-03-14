Глава ДНР Пушилин: среди погибших из-за атаки по Донецку есть дети

Короткая ссылка
Среди погибших в результате атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты «Точка-У» есть дети, заявил в эфире канала «Россия 1» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Глава ДНР Пушилин: среди погибших из-за атаки по Донецку есть дети
  • © Штаб территориальной обороны ДНР

«Люди просто стояли в очереди на остановке. 20 человек, по предварительным данным, погибших, девять ещё раненых. Среди погибших есть дети», — сказал он.

По словам Пушилина, если бы ракета долетела до места назначения, то радиус поражения составил бы 500 м.

«Вообще ничего живого не осталось. Чудовищно, но это нынешняя Украина и то, с чем мы обязаны справиться. И чем быстрее это произойдёт, тем, конечно, меньше принесёт это жертв и разрушений», — цитирует главу ДНР РИА Новости.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По предварительным данным, в результате падения обломков ракеты погибли 20 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить