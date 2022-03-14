Глава ДНР Пушилин: среди погибших из-за атаки по Донецку есть дети
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«Люди просто стояли в очереди на остановке. 20 человек, по предварительным данным, погибших, девять ещё раненых. Среди погибших есть дети», — сказал он.
По словам Пушилина, если бы ракета долетела до места назначения, то радиус поражения составил бы 500 м.
«Вообще ничего живого не осталось. Чудовищно, но это нынешняя Украина и то, с чем мы обязаны справиться. И чем быстрее это произойдёт, тем, конечно, меньше принесёт это жертв и разрушений», — цитирует главу ДНР РИА Новости.
14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».
По предварительным данным, в результате падения обломков ракеты погибли 20 человек.