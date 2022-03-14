Выживший после обстрела Донецка из  «Точки-У» мальчик рассказал подробности трагедии

Десятилетний мальчик, выживший после падения в центре Донецка фрагментов ракеты «Точки-У», запущенной украинскими войсками, рассказал подробности трагедии.

«Мы пришли снимать деньги с бабушкой, и потом прилетел снаряд. В ногу чуть попал (осколок. — RT). Я додумался головой внутрь (в здание. — RT)», — сказал он.

По словам мальчика, ему не было страшно, но он кричал. Также ребёнок рассказал, что сразу спрятался.

«Смотреть на такие бомбы не надо. Это я всем говорю: кто в таких случаях окажется — сразу куда-то бегите», — заявил мальчик.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что раненный в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ ребёнок прооперирован, его жизнь вне опасности.

Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной Киеву, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка.

По данным министерства, ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.