Выживший после обстрела Донецка из «Точки-У» мальчик рассказал подробности трагедии
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Мы пришли снимать деньги с бабушкой, и потом прилетел снаряд. В ногу чуть попал (осколок. — RT). Я додумался головой внутрь (в здание. — RT)», — сказал он.
По словам мальчика, ему не было страшно, но он кричал. Также ребёнок рассказал, что сразу спрятался.
«Смотреть на такие бомбы не надо. Это я всем говорю: кто в таких случаях окажется — сразу куда-то бегите», — заявил мальчик.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что раненный в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ ребёнок прооперирован, его жизнь вне опасности.
Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной Киеву, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка.
По данным министерства, ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.