Раненного при обстреле Донецка ребёнка прооперировали
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«Раненный во время обстрела ВФУ центра Донецка ребёнок прооперирован», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Отмечается, что жизни ребёнка ничто не угрожает.
Ранее Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной Киеву, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка.
По данным министерства, ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.