Раненного при обстреле Донецка ребёнка прооперировали

Раненный в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ ребёнок прооперирован, его жизнь вне опасности, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«Раненный во время обстрела ВФУ центра Донецка ребёнок прооперирован», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Отмечается, что жизни ребёнка ничто не угрожает.

Ранее Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной Киеву, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка.

По данным министерства, ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.