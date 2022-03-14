СК России возбудил дело по факту обстрела Донецка «Точкой-У»
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели жителей Донецкой Народной Республики в результате обстрела украинскими националистами Донецка ракетой «Точка-У».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России(«Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — говорится в сообщении.

Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу города Донецка.

Ещё 28 человек, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.