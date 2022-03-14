Фигурантами дел о военных преступлениях в Донбассе стали политики, генералы и добровольцы нацбатов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подготовки наступления на Луганскую и Донецкую народные республики со стороны ударной группировки украинской Национальной гвардии. За восемь лет вооружённого противостояния в Донбассе — с 2014 по 2022 год — СК заочно привлёк к уголовной ответственности 180 лиц. Среди них — представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений, сотрудники силовых структур из командования вооружённых сил.

Новое расследование СК связано с опубликованным Минобороны России оригиналом секретного приказа, «адресованного командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины».

«В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединённых сил в Донбассе в марте текущего года», — сообщает СК России.

Но ещё 4 марта ведомство отчиталось об итогах расследования военных преступлений в ДНР и ЛНР. За восемь лет, по данным СК, жертвами боевых действий на юго-востоке Украины стали 2,6 тыс. гражданских лиц, не менее 5,5 тыс. были ранены. С момента начала конфликта в Донбассе ведомство возбудило 512 уголовных дел в отношении представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также сотрудников силовых структур.

Они обвиняются в применении запрещённых средств ведения войны в Донбассе, в обстрелах жилых домов и гражданской инфраструктуры с применением крупнокалиберной артиллерии, миномётов, гранатомётов и стрелкового вооружения. В числе их преступлений — похищение людей, возбуждение ненависти и вражды, публичные призывы к развязыванию войны.

Число обвиняемых СК растёт. Условно их можно разделить на несколько категорий: должностные лица, военные, исполняющие их приказы, руководители и члены национальных батальонов, работники правоохранительных органов. RT рассказывает о самых известных фигурантах.

Власть организаторов

Среди должностных лиц Украины, фигурирующих в материалах следствия российского СК, пожалуй, самыми известными являются бывший министр внутренних дел республики Арсен Аваков и бывший министр обороны Степан Полторак.

Арсен Аваков выступает с отчётом на заседании Верховной рады Украины. Июнь 2020 года

РИА Новости

© Стрингер

Арсен Аваков стал министром внутренних дел Украины в правительстве Арсения Яценюка в 2014 году. До этого, в 1990-е годы, он пробовал себя в предпринимательстве, под его руководством был создан коммерческий банк «Базис». А в нулевые Аваков стал депутатом городского совета Харькова.

С 2005 по 2010 год Аваков был председателем Харьковской областной государственной администрации, после чего вступил в партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Будущий министр МВД баллотировался в мэры Харькова в 2010 году, но проиграл выборы.

В июне 2014 года СК возбудил уголовное дело в отношении Авакова. Он обвиняется в совершении на территории Донбасса таких преступлений, как «организация убийства; применение запрещённых средств и методов ведения войны; похищение человека; воспрепятствование законной деятельности журналиста».

В 2021 году стало известно, что Аваков подал в отставку с поста министра внутренних дел Украины.

Бывший министр обороны Украины, генерал армии в отставке Степан Полторак изначально связал свою жизнь со службой в армии. Он прошёл путь от должности командира взвода до начальника управления боевой и специальной подготовки внутренних войск МВД Украины.

Через полгода после назначения командующим Национальной гвардией Украины, весной 2014 года, президент Пётр Порошенко внёс его кандидатуру на рассмотрение Верховной рады в качестве министра обороны.

Степан Полторак

AP

© Sergei Chuzavkov

По версии СК России, Полторак виновен в применении запрещённых средств и методов ведения войны. Под его командованием осуществлялись прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе с применением тяжёлых видов вооружения.

Исполнители в погонах

Многочисленные командиры ВСУ, непосредственно исполнявшие приказы должностных лиц и обстреливавшие населённые пункты ДНР и ЛНР, также попали в поле зрения российских следователей.

Среди них, в частности, подполковник Виктор Юшко. Он много лет был командиром реактивной батареи, после чего попал под сокращение. На протяжении десяти лет офицер занимался охранным бизнесом. В 2015 году Юшко вернулся в армию как доброволец, получил орден «За мужество» и звание подполковника.

В качестве командира 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона Виктор Юшко причастен к артиллерийскому обстрелу Горловки 26 мая 2015 года. В ходе боевых действий два снаряда попали в дом семьи Анны Тув. Её муж Юрий и 11-летняя дочь Катя погибли, а двухлетний сын и новорождённая дочка получили травмы различной степени тяжести, сама женщина потеряла руку.

Виктор Юшко

© Следственный комитет РФ

Другой обвиняемый, подполковник Виктор Зубанич, связал свою жизнь с армией с момента поступления в Одесскую военную академию. После её окончания он руководил различными бригадами и батальонами в разных частях страны. С началом вооружённого конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году его горно-пехотный батальон был направлен в зону боевых действий.

По версии следствия, Зубанич причастен к организации 15 июня 2016 года артиллерийского обстрела городов Красногоровки и Старомихайловки Донецкой области. В результате боевых действий пострадали два мирных жителя.

Виктор Зубанич

© Следственный комитет РФ

Наследие нацбатов

Фигурантами уголовных дел СК России также стали члены таких радикальных националистических объединений, как «Правый сектор»* и батальон «Азов». Накануне начала военной спецоперации на Украине, 23 февраля, СК сообщил имена наёмников из этих экстремистских организаций и отчитался о получении доказательств их преступлений против мирных жителей в Донбассе.

«Следствием установлено, что в декабре 2013 года на территории Украины граждане этой страны Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов создали и возглавили экстремистскую организацию «Правый сектор», деятельность которой запрещена на территории России. Получены неопровержимые доказательства совершения членами этой организации и националистического батальона «Азов» жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса», — говорится на сайте СК.

Экс-глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош ещё в 1994 году стал основателем праворадикальной украинской организации «Тризуб им. Степана Бандеры»**. В разные годы он являлся главным инспектором и куратором внешнеполитической деятельности организации. В 2010 году Ярош стал координатором единого Националистического движения Украины.

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В марте 2014 года СК России возбудил против Яроша уголовное дело о создании устойчивой вооружённой группы (банды) в целях нападения на граждан, о руководстве такой группой (бандой) и участии в совершаемых ею нападениях (ст. 209 УК РФ).

В 2014 году «Правый сектор» выдвинул Дмитрия Яроша кандидатом в президенты, но в итоге он был зарегистрирован ЦИК Украины как самовыдвиженец. В ноябре 2021 года Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ.

Помимо «Правого сектора», в 2014 году Андреем Билецким был создан добровольческий батальон «Азов», который впоследствии был развёрнут в полк и вошёл в состав Нацгвардии Украины.

«Полк «Азов» — это инструмент, который использует украинская власть, когда им нужно выполнить грязное дело, в котором не хочется марать руки. Так, неслучайно с 2014 года «Азов» долгое время базировался именно в Мариуполе. Это один из самых пророссийских городов, чьё население наиболее негативно относилось к бандеровской идеологии. «Азов» был нужен, чтобы подавить эти настроения», — заявила в беседе с RT председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.

Билецкий — нацбатовец со стажем. После окончания университета он возглавлял харьковское отделение «Тризуба». Впоследствии, в 2008 году, стал руководителем неонацистской «Социал-национальной ассамблеи».

Во время так называемого евромайдана в ноябре 2013 года Билецкий присоединился к новосозданному «Правому сектору», а уже в марте 2014 года стал руководителем силового блока организации в четырёх областях — Харьковской, Донецкой, Полтавской и Луганской. В это же время он сформировал добровольческий батальон «Азов», который за несколько месяцев был расширен до полка. Своей зоной ответственности «Азов» выбрал юго-восток Донецкой области.

С 2014 по 2017 год Билецкий был депутатом Верховной рады, где стал заместителем главы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2016 году он учредил партию «Национальный корпус», которая регулярно выступает с антиправительственными акциями протеста.

Ответный удар

Кроме военных преступлений, СК фиксирует преследования российских граждан на Украине. В марте 2022 года Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генпрокуратуры Украины в связи с преследованием и заочным арестом российских деятелей культуры по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины.

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«Последние дни в СМИ опубликован ряд материалов со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, которая сообщила о возбуждении череды уголовных дел в отношении российских деятелей культуры», — сообщается на сайте СК.

Незадолго до этого, в декабре 2021 года, Бастрыкин поручил дать правовую оценку преследованию вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) России Дениса Березовского, которого украинская прокуратура заочно обвинила в совершении «ряда преступлений».

Ранее эксперты рассказали RT, что грозит военным преступникам из командования ВСУ. В зависимости от степени тяжести преступления им может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Процесс рассмотрения уголовных дел в Гааге может начаться в ближайшее время, считает руководитель организации «Справедливая защита» адвокат Виталий Галахов.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).





** «Тризуб им. Степана Бандеры» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).