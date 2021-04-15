СК возбудил более 430 дел по факту преступлений украинских военнослужащих в Донбассе с 2014 года

За период вооружённого противостояния в Донбассе с 2014 года Следственный комитет России возбудил более 430 уголовных дел, из них 370 — в отношении представителей силовых структур Украины. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди преступлений украинских силовиков значатся обстрелы населённых пунктов, применение запрещённых средств и методов ведения войны, наёмничество, похищение людей, сообщили в СК.

По данным ведомства, украинские вооружённые формирования обстреливали населённые пункты Донбасса с применением авиации, тяжёлого наступательного вооружения, крупнокалиберной артиллерии, системы залпового огня и так называемых фосфорных боеприпасов.

«Погибли десятки мирных жителей, в том числе дети, многие получили тяжёлые ранения. Были разрушены сотни частных домов, детские сады, школы, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры», — сказал собеседник RT.

Фигурантами уголовных дел СК стал ряд должностных лиц Украины. Среди них бывший министр обороны Степан Полторак, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший начальник Генштаба Министерства обороны Виктор Муженко, бывшие командующие Сухопутными войсками ВС Анатолий Пушняков и Сергей Попко, бывший командующий Нацгвардией Юрий Аллеров, первый заместитель Мминистра обороны Иван Руснак.

СК также расследует ряд уголовных дел по 21 факту нападения на российские дипучреждения на Украине. Обвинения заочно предъявлены 16 подозреваемым, они объявлены в международный розыск.

«Расследование подобных дел представляет особую сложность, так как преступления были совершены на территории другого государства, — резюмировали в СК. — Обвиняемые и свидетели находятся за пределами России. Украинская сторона отказывает российским правоохранительным органам в сотрудничестве».