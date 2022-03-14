«Только так можно наладить мир»: добровольцы — о защите Донбасса

Растёт число добровольцев, желающих принять участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом RT сообщил председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. Как вспоминают добровольцы из ополчения, они оставались защищать Донбасс, потому что видели, как украинские снаряды «прилетают в центр города и убивают женщин и детей».

Как сообщил RT председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, в России растёт число добровольцев, желающих принять участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

«Виден большой подъём. Часть членов союза уже отмобилизована и готова к защите интересов Родины. Собран резерв. В первую очередь отозвались те, кто уже раньше воевал, но много и новых людей, которые раньше в нашем поле зрения не появлялись», — сообщил он RT.

Он отмечает, что после признания Россией ЛНР и ДНР у Донбасса появились новые защитники.

«Идёт шквал звонков от людей, которые хотят поехать на Украину. Есть и молодёжь, и зрелые люди с боевым опытом, которые никогда раньше у нас не были задействованы, — говорит Бородай. — Многие начали понимать простую вещь: на Украине решается судьба безопасности нашей родины. Донбасс — это русская земля, и надо идти туда, чтобы война не пришла к их порогу».

При этом, по его словам, ряд добровольцев уже участвуют в спецоперации.

«Часть наших резервистов проживают в Донбассе, и они уже воюют», — рассказал Бородай.

«Не смог остаться в стороне»

43-летний Александр Кузнецов (имя изменено. — RT), ополченец с пятилетним стажем, рассказывает, что его знакомые ещё в первые дни спецоперации стали обращаться в военкоматы с просьбой отправить их на Украину.

«У меня друзья (причём офицеры, люди с боевым опытом и достаточно редкими военными специальностями) в первый день обратились в военкомат. Тогда им сказали, что не время. Но могу сказать по своему опыту: специалисты такого уровня на фронте очень полезны», — говорит он.

Друзей Александра, которые оставались в Донбассе, уже вызвали из резерва.

«Будь я сам там — конечно, тоже уже получил бы повестку, собрал тревожный чемоданчик и отправился на фронт. Я хочу, чтобы всё быстрее закончилось и как можно меньше наших ребят погибло», — заявил он.

Сам Кузнецов служил в войсках ДНР до 2019 года.

«Сначала я просто хотел посмотреть, что там происходит. У меня уже были там друзья, они помогли мне добраться до Донецка. Думал, задержусь на месяц. Но когда увидел действия украинской армии, направленные против мирного населения, увидел, как снаряды прилетают в центр города и убивают женщин и детей, остался. И в итоге так и провёл там пять лет», — рассказывает он.

Как вспоминает Кузнецов, первые дни было тяжело: «У нас не было ни артиллерии, ни колёсной техники — ездили на гражданских машинах. Потом вернулись специалисты, военные, которые жили на территории ДНР и ЛНР. Они научили».

55-летний Сергей Васильев, воевавший в Донбассе с 2014 года, говорит, что сейчас выросли требования к добровольцам, поскольку армии ЛНР и ДНР — это уже не ополчение, а регулярные воинские подразделения.

«Ребята, которые в 2014 году приходили в ополчение, обретали навыки и опыт в бою. Сейчас уже всё по-другому. Новым бойцам необходимо проходить специальную подготовку, боевое слаживание. Без этого просто не пустят на фронт: они там только мешать будут», — говорит Сергей.

Он также вспоминает, что в первый год бойцам ополчения не хватало оружия. Поэтому предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о передаче в ДНР и ЛНР трофейной техники западного производства и оружия, в том числе танков и комплексов Javelin, он считает правильным.

«С оружием у нас поначалу были сложности: отбирали его у противника и так решали свои проблемы. Так что, если передадут вооружение, захваченное у украинской армии, это будет существенная помощь», — говорит Кузнецов, отмечая, что сам он хочет только одного — скорейшего окончания боевых действий.

«Я пять лет в этом варился и понимаю, какой это ужас. Поэтому я за мир. Но сначала надо очистить Украину от нацистской нечисти. Только так можно наладить мир», — говорит Кузнецов.

Между тем «Союз добровольцев Донбасса» собирает и гуманитарную помощь.

«Наша гуманитарная помощь — это медикаменты, предметы двойного назначения, всё, что можно использовать на поле боя. Есть гуманитарные организации, которые помогают мирным жителям, а мы помогаем бойцам, конкретным подразделениям», — говорит Бородай.