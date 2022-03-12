Экс-премьер ДНР Александр Бородай рассказал о ходе освободительной операции в Донбассе

Депутат Государственной думы РФ Александр Бородай сейчас находится в Донецке. Он был первым премьер-министром самопровозглашённой, а ныне признанной Россией Донецкой Народной Республики. В интервью RT Бородай рассказал о ходе освободительной спецоперации.

— Александр Юрьевич, как вы оцените обстановку в ДНР? В Донецке это называется «военная освободительная операция», в России — «специальная военная операция».

— Всё верно. Это действительно специальная операция, но она является частью войны — войны, которая идёт восьмой год. И не мы её начинали. Она нам объявлена, её ведёт против нас Запад. Не Украина, которая является колонизированной территорией, которая используется как поставщик пушечного мяса, не более того.

Эту войну нам объявил Запад, и это гибридная война, которая ведётся и на политическом фронте, и на экономическом.

Думаю, всем нам это уже хорошо известно и заметно, мягко выражаясь. И конечно, (бои идут. — RT) и на информационном фронте, и на физическом — в полях, окопах, городах.

— Вы член Союза добровольцев Донбасса. Многие их тех, кто воевал в 2014-м, вернулись сейчас в республику?

— Часть Союза добровольцев Донбасса на сегодняшний день мобилизована. Очень надеюсь, что они в скором времени вступят в дело.

Желающих очень много. Мы в Союзе добровольцев были вынуждены под напором общественного мнения открыть приём резервистов. Напомню, члены союза — это те, кто с оружием в руках отстаивал интересы русского народа в 2014-м, в 2015-м и последующих годах. Но есть небольшое число принятых в Союз добровольцев Донбасса медиков, гуманитарщиков — людей, которые не брали в руки оружие, но оказывали очень серьёзную помощь ЛНР и ДНР.

03.03.2015. Добровольцы в военном комиссариате Ленинского района города Донецка

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

В основном это добровольцы-комбатанты. По последним данным, их около 16 тыс. человек, это члены союза. Но с началом операции в наши штабы пошёл вал звонков и обращений. Мы решили открыть набор резервистов. Это те русские, которые в Донбассе не воевали, но которые готовы воевать сейчас за интересы России на территории Украины.

— За восемь лет вы хоть раз пожалели о своём выборе?

— Нет, конечно. Если бы я пожалел, то я бы, наверное, вёл себя по-другому, не так, как сейчас. Выбор был непростой, но он был абсолютно правильный и абсолютно обоснованный. Когда я приехал из Крыма через Москву сюда, то увидел нацию русских людей, которые готовы драться за свою свободу, за свою честь, за своё достоинство. И конечно, оставить их в такой ситуации, которая сложилась в 2014 году, было невозможно по моральным соображениям.

— В 2014 году вы понимали, что всё может так измениться?



— Конечно, я понимал. Война была неизбежна. Я с 2014 года говорил, что война не закончена, что она всё равно будет, что противник на нас так или иначе нападёт. Противник получил передышку, мы тоже получили нужное время и многое успели сделать. И конечно, государственная структура республик за это время существенно укрепилась. Мы все получили какое-то время, которое использовали по-разному.

Наш противник использовал это время для идеологической накачки населения и наращивания своей военной мощи. И сейчас мы вынуждены иметь дело с результатами его деятельности.

— Сейчас в Донецке вы общаетесь с гражданскими людьми, с военными. Как вы оцениваете общий настрой?

— Я только что общался с главой республики Денисом Пушилиным. Настрой у него боевой, сосредоточенный, республика воюет. Хотя когда войска Донецкой и Луганской народных республик получили приказ идти вперёд, ликование было действительно. Слёзы радости были у многих.

Сейчас идёт нормальная фронтовая работа. Тяжёлая, с потерями, с утратами, серьёзная работа. Война. Сосредоточенный настрой даёт все основания рассчитывать на то, что победа будет за нами и она не за горами.

Сейчас камнем преткновения является Мариуполь, если мы говорим о Донецкой Народной Республике. Город надо брать, хотя работать нужно очень аккуратно. Мне не понаслышке известно, что такое бои в городе, как это тяжело. И главное, о чём я прошу своих товарищей, — быть аккуратнее.