«Финансовая накачка»: как Запад продолжает «поддерживать» Киев новыми кредитами

Украина должна получить более $700 млн от Всемирного банка. Соответствующая информация размещена на сайте финансового учреждения. Более половины этой суммы составят кредитные средства. Ранее о выделении дополнительной «помощи» Киеву сообщили в Европе и США. Кроме того, в настоящее время вопрос предоставления траншей решается руководством МВФ. По мнению экспертов, несмотря на тяжёлую ситуацию, в которой оказалось руководство Украины, Запад демонстрирует, что не собирается играть роль благотворительного фонда. Цель нынешних кредитных вливаний заключается в том, чтобы оттянуть крушение киевского режима, уверены политологи.

Всемирный банк одобрил выделение $723 млн с целью поддержки Украины, сообщается на сайте финансовой организации. Ожидается, что эти деньги будут направлены на выплату пенсий, зарплат медикам и социальную поддержку уязвимых групп населения.

«В одобренный Советом (исполнительных директоров Всемирного банка. — RT) пакет входит дополнительный заём на $350 млн и гарантии на сумму $139 млн. Он также предусматривает мобилизацию безвозмездного финансирования на сумму $134 млн, а также параллельного финансирования на сумму $100 млн. Итого объём мобилизованной поддержки составляет $723 млн», — заявили в учреждении.

Таким образом, большую часть «финансовой помощи» ($489 млн) составят кредитные средства. Они выделяются по программе «Финансирование выхода из чрезвычайной экономической ситуации на Украине».

«Кроме того, Всемирный банк организовал многосторонний донорский целевой фонд (МДЦФ) для содействия передаче безвозмездных средств от доноров Украине при поступлении взносов от Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии, сумма которых на данный момент составляет $134 млн. Всемирный банк призывает к дальнейшему перечислению безвозмездных взносов в МДЦФ», — отмечается на сайте организации.

Как пояснил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, учреждение «оперативно принимает меры для поддержки Украины и её народа перед лицом насилия и чрезвычайного потрясения, вызванного российским вторжением».

«Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины и региона. Это первый из множества шагов, которые последуют с нашей стороны для преодоления далеко идущих гуманитарных и экономических последствий этого кризиса», — цитирует Малпасса департамент коммуникаций Всемирного банка.

В планах международного финучреждения — подготовить в ближайшие месяцы «пакет поддержки» Украины в размере $3 млрд.

«В полной зависимости»

4 марта Малпасс провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых он выразил поддержку его политике. Также президент Группы Всемирного банка сообщил о скором выделении дополнительного кредита Украине.

Ранее Малпасс и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева приняли заявление в связи с событиями на Украине. В документе говорилось, что обе организации будут вместе работать для поддержки Украины «на финансовом и политическом фронтах».

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс

© Clemens Bilan - Pool/Getty Images

В частности, Малпасс и Георгиева заявили о сохранении программы Stand-By для Украины, которая 22 ноября прошлого года была продлена до конца июня 2022 года. В её рамках Киеву доступно дополнительно $2,2 млрд.

Как пояснили тогда в МВФ, продление Stand-By было направлено на оказание помощи украинским властям в борьбе с негативными последствиями от пандемии COVID-19 и на продвижение структурных реформ.

В беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский допустил, что МВФ, как и Всемирный банк, выделит Украине новый транш, в основе которого будут кредитные обязательства.

Так, 5 марта департамент коммуникаций МВФ сообщил, что Киев призвал организацию предоставить «экстренное финансирование» в размере $1,4 млрд. Это обращение будет рассмотрено исполнительным советом фонда. До начала спецоперации Киев ожидал, что МВФ пересмотрит условия Stand-By и выделит $700 млн.

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О готовности финансово поддержать Украину на фоне спецоперации ВС РФ заявили и в Евросоюзе. 15 марта Киев должен получить транш в размере €600 млн из общего пакета макрофинансовой помощи в €1,2 млрд, который был одобрен 11 февраля Советом ЕС. Эти деньги выделяются властям Украины в форме кредита и на определённых политических условиях.

Передачу порядка $600 млн Украине пообещал ранее и Белый дом. Этот пакет был сформирован на основании Закона об иностранной помощи от 1961 года. Он разделён на две суммы — $250 млн и $350 млн.

Предназначение этих денег и формат передачи Киеву не раскрываются. Однако, как следует из документа, который 25 февраля опубликовала администрация Джо Байдена, $350 млн пойдут на военные нужды Украины. До спецоперации на средства, выделенные из американского бюджета, Соединённые Штаты поставляли Киеву вооружение собственного производства и оказывали услуги по обучению ВСУ.

Неменский считает, что, несмотря на отчаянные просьбы Киева о военной и финансовой помощи, Запад вновь даёт руководству Украины понять, что он «не собирается работать как благотворительная организация» и оказывать безвозмездную помощь.

Поставленная ВСУ американская военная техника

© AP Photo/Czarek Sokolowski

Аналогичную точку зрения в комментарии RT высказал эксперт Института стран СНГ кандидат экономических наук Александр Дудчак. По его словам, декларируемое Западом «сочувствие» и «восхищение» политикой украинского руководства не конвертируется в реальную экономическую помощь.

«Размер безвозмездных сумм, которые выделяют Украине финучреждения и западные государства, невелик. Ситуация для киевского режима очень тяжёлая, но «друзья» Украины вновь навязывают кредиты, хотя страна и так находится в полной зависимости от своих кредиторов», — рассуждает Дудчак.

«Внешнее вмешательство»

По прогнозу экспертов, результатом текущей финансовой «помощи» Запада Украине станет дальнейший рост государственной задолженности.

Напомним, по состоянию на конец декабря прошлого года совокупный государственный долг Украины увеличился до $97,95 млрд. Рост произошёл из-за привлечения льготных кредитов от МВФ и Международного банка реконструкции и развития (МБРР), а также по причине повышения внутренних финансовых обязательств государства.

Между тем на Украине сложилось неоднозначное отношение к сотрудничеству с международными учреждениями. Владимир Зеленский ранее упрекал МВФ в выдвижении несправедливых требований и недостаточном учёте украинских интересов, в том числе в секторе безопасности.

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Не слишком довольна взаимодействием с международными организациями и украинская оппозиция. Так, незадолго до спецоперации экс-премьер страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире канала «1+1» заявила о необходимости списания долгов.

«Наш внешний долг сегодня составляет приблизительно $52 млрд. Это означает, что, если сейчас мы имеем друзей в западном мире, они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать $52 млрд долгов государственных», — сказала Тимошенко.

Комментируя ситуацию с внешними займами Украины, Александр Дудчак отметил, что кредитование Киева после 2014 года превратилось для Запада в один из способов управления страной.

«Кредиты, которые предоставляются Украине, — это, конечно же, никакая не поддержка. Они всегда сопровождаются определёнными политическими требованиями, вплоть до изменения системы госуправления и фундаментальных основ законодательства. А это уже откровенное внешнее вмешательство во внутренние дела государства», — пояснил Дудчак.

Как считает эксперт, с помощью кредитования Запад обеспечивает контроль над экономикой Украины и не даёт ей полноценно развиваться. Собеседник RT полагает, что результатом такой политики стал «неподъёмный размер» государственной задолженности без перспектив её снижения.

Украинские беженцы

© AP Photo/Emilio Morenatti

Смысл текущей финансовой «поддержки», с точки зрения Дудчака, заключается в том, чтобы «террористический режим» в Киеве смог просуществовать как можно дольше в условиях спецоперации, которую с 24 февраля проводит российская армия.

«Мы видим, что на Западе, как и прежде, игнорируют обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ и нацформирований, не пытаются подтолкнуть Зеленского к серьёзным переговорам с Москвой, налаживанию работы гуманитарных коридоров. Сегодня Запад не рассчитывает, что Киев отдаст кредиты. Цель этой финансовой накачки — сохранение ситуации, при которой каждый день появляются новые жертвы и разрушения», — подчеркнул Дудчак.

В том же ключе рассуждает и Олег Неменский. По мнению эксперта, США, ЕС и международные организации выделяют Украине деньги, чтобы она «как можно дольше сопротивлялась российским войскам».