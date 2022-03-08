Всемирный банк намерен выделить Украине $723 млн

Совет Всемирного банка одобрил выделение $723 млн для помощи Украине.

Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

Уточняется, что одобрен пакет помощи на $489 млн, из которых $350 млн составят кредит и $139 млн предусмотрены в качестве гарантий, будет задействован грант на $134 млн и параллельное финансирование на $100 млн.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что финансовое учреждение может предоставить кредит в размере $500 млн в ближайшее время и ещё один, на $200 млн, в конце марта.

Власти Британии заявили о намерении выделить $100 млн на поддержку экономики Украины.