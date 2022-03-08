Правительство Украины не контролирует вооружённые силы в окружённых городах, и эти формирования используют мирных жителей как живой щит, не давая им проход по гуманитарным коридорам. Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский. По его словам, российская сторона делает всё для спасения жизней людей.

— По словам украинской делегации, есть два вопроса, которые на мирных переговорах обсуждать невозможно. Это Крым и две недавно признанные республики: Донецкая и Луганская. Оба пункта для России ключевые. Учитывая это, существует ли, на ваш взгляд, реальная возможность того, что переговоры будут успешными?

— Мне бы не хотелось комментировать то, что говорит украинская сторона во время переговоров и после них. Мы согласились не предавать это огласке. Но, по их словам, это практически невозможно.

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На мой взгляд, между «невозможно» и «практически невозможно» — большая разница. Оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян и, разумеется, для позиции нашей делегации. Надеюсь, рано или поздно мы найдём решение.

— Поступали сообщения о том, что украинские националисты нарушают режим прекращения огня и не позволяют людям выходить по гуманитарным коридорам. Почему договорённости о прекращении огня нарушаются?

— Это вопрос для украинской стороны. Мы обещали открыть гуманитарные коридоры и так и сделали. Скажем, буквально вчера мы держали около 400 крупных автобусов совершенно пустыми, с тем чтобы вывезти людей из окружённых городов и отвезти туда, куда бы они попросили. Но все эти 400 пустых огромных автобусов так и простояли пустыми весь день. Никто не пришёл.

Поэтому единственное, чем это можно объяснить, — это тем, что правительство Украины не контролирует вооружённые силы в окружённых городах и дальних областях страны. Другого нормального объяснения этому я найти не могу.

Кроме того, позвольте заметить: мы обещали соблюдать режим прекращения огня, и сегодня, вчера и позавчера на протяжении приблизительно пяти-семи часов ежедневно мы его соблюдали. Несмотря на это, из городов никто не вышел.

То есть они не дают людям покидать города и держат их там в качестве живого щита. Вот в чём проблема. Они не следуют приказам правительства в Киеве. Это настоящая трагедия, но мы продолжаем сохранять гуманитарные коридоры и решили продолжать держать их открытыми каждый день на протяжении нескольких часов, в течение которых российская сторона будет полностью соблюдать режим прекращения огня.

Кстати, украинская сторона данный режим не соблюдает и время от времени продолжает стрелять, заставляя людей бояться выйти.

— Украинский вице-премьер призывает к отказу от договорённостей по гуманитарным коридорам, заявляя, что предлагать гражданским лицам коридоры в Россию или Белоруссию «аморально» и «неприемлемо». Что вы скажете об этом?

— Не моя работа комментировать те или иные высказывания вице-премьера и других политиков Украины.

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Но я бы отметил, что когда на кону жизни людей, жизнь ребёнка, женщины, девочки или мальчика, то это не вопрос «моральности» или «аморальности»... или политиков. Это вопрос жизни. Кому какое дело, куда они отправятся: на запад, восток, север или юг?

Цель в том, чтобы дать гражданскому населению, женщинам, пожилым людям и детям, возможность выйти из городов, которые всё ещё удерживаются украинскими силами, спасти этих людей. И мы изо всех сил стараемся это сделать.

Мы делаем для этого всё, что можем. Мы подготовили автобусы. Мы соблюдаем режим прекращения огня каждый день. Мы держим эти гуманитарные коридоры открытыми — просто дайте людям уйти... Вот в чём вопрос. И работа этого вице-премьера и других украинских политиков заключается не в том, чтобы говорить в эфире, а в том, чтобы заниматься этими коридорами и дать людям уйти. И это, надо сказать, совершенно понятно — как нам, так и украинской делегации. Я надеюсь, что начиная с 8 марта (а они это обещали) ситуация изменится. И я надеюсь, что они сдержат своё слово. Спасибо.