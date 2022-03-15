Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска ударили по Макеевке ракетой «Точка-У»
- РИА Новости
- © Иван Родионов
«По предварительной оперативной информации, противник снова применил тактический ракетный комплекс «Точка-У». Пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов», — говорится в официальном сообщении.
О возможных жертвах не сообщается.
В штабе территориальной обороны республики уточнили, что ракета была сбита средствами ПВО.
14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».
По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.