Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска ударили по Макеевке ракетой «Точка-У»

Украинские войска открыли огонь по Макеевке из тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«По предварительной оперативной информации, противник снова применил тактический ракетный комплекс «Точка-У». Пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов», — говорится в официальном сообщении.

О возможных жертвах не сообщается.

В штабе территориальной обороны республики уточнили, что ракета была сбита средствами ПВО.

14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.