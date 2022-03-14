«Поучаствовать на правах миротворцев»: как США пытаются приписать себе роль в диалоге между Россией и Украиной

В Госдепе США увидели признаки готовности России к «серьёзным» переговорам с Украиной. Об этом заявила замгоссекретаря Уэнди Шерман. По её мнению, прогрессу якобы поспособствовало давление со стороны Вашингтона. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее отмечал, что РФ и США не ведут никаких консультаций по украинскому вопросу. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешению ситуации мог бы способствовать прямой контакт с Владимиром Путиным. В Кремле вероятность встречи между двумя лидерами не исключают, но отмечают, что ей должна предшествовать подготовка со стороны делегаций, ведущих переговоры. Эксперты считают, что США в нынешней ситуации пытаются примерить на себя роль миротворца и контролировать действия Киева, а Зеленский, добиваясь встречи с Путиным, пытается заработать политические очки.

В США увидели некие признаки готовности России к «серьёзным» переговорам с Украиной. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьёзным переговорам», — сказала она.

При этом заслугу в наметившихся сдвигах Шерман приписала Соединённым Штатам, чьё давление на Москву якобы начало оказывать определённый эффект.

«Мы хотим поддержать любые усилия, которые проводятся в координации с США, направленные на то, чтобы выступить посредником и положить конец этой ужасной ситуации», — добавила замгоссекретаря.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала 12 марта подчеркнул, что у России нет никакого консультационного или переговорного процесса с США по Украине.

Вместе с тем в Госдепе в тот же день заявили ТАСС, что в Вашингтоне с самого начала призывали РФ прекратить этот конфликт и продолжают работать над тем, чтобы поставить украинцев в максимально сильную позицию на переговорах.

В Госдуме заявления Соединённых Штатов расценили как попытку примерить на себя образ миротворца и отвлечь внимание от той роли, которую они сыграли в усугублении ситуации вокруг Украины.

«США постоянно пытаются объявить себя миротворцами. Всё время говорят, что надо прекратить эту войну. Но прекратить её они хотят на своих условиях, которые продиктуют Украине. Поэтому любой новый шаг в переговорах, какой бы он ни был, они пытаются приписать себе», — отметил в комментарии RT депутат Госдумы Олег Морозов.

Госдеп США

AP

Очередь из посредников

Помимо США активно влиять на российско-украинский переговорный процесс желают и в других странах. Так, тему ведущегося диалога постоянно затрагивает в телефонных переговорах с Владимиром Путиным его французский коллега Эммануэль Макрон, в том числе совместно с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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Беседы с главой РФ ведёт и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также неоднократно предлагал взять на себя функции посредника между Россией и Украиной. Как пояснил 27 февраля глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, турецкий лидер выступает с такой инициативой, так как у Анкары налажены прочные отношения и с Москвой, и с Киевом. А в МИД Турции даже посчитали возможным дать оценку переговорному процессу России и Украины. Так, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на дипломатическом форуме в Анталье 13 марта заявил, что позиции Москвы и Киева по некоторым вопросам сблизились.

На роль посредника также претендует премьер-министр Нафтали Беннет.

В погоне за контактом

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram в очередной раз заявил, что для разрешения сложившейся ситуации необходим прямой диалог с Владимиром Путиным.

«У нашей делегации задание чёткое — сделать всё, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ожидают люди», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина должна добиться на этих переговорах «нормальных и действенных гарантий».

В Кремле вероятность встречи двух лидеров не исключают. Однако, как подчеркнул 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата.

Российская и украинская делегации на переговорах

РИА Новости

Напомним, что уже состоялись четыре раунда переговоров — 28 февраля, 3 и 7, и 14 марта. По итогам последней сессии, как сообщил в Telegram член украинской делегации Михаил Подоляк, была взята техническая пауза до 15 марта, чтобы провести дополнительную работу в подгруппах.

Ранее российская и украинская стороны подчёркивали, что в переговорах наблюдается определённый прогресс. Так, глава комитета Госдумы по международным делам, участник делегации РФ Леонид Слуцкий в интервью RT Arabic 13 марта выразил мнение, что переговорный процесс может вскоре перерасти в единую позицию обеих сторон.

Схожую точку зрения в своём Twitter выразил в тот же день и Михаил Подоляк, отметив, что между сторонами есть понимание и диалог.

Попытка перехватить инициативу

Опрошенные RT эксперты считают, что заявления США об их роли в прогрессе российско-украинских переговоров — это стремление выставить себя главным действующим лицом, якобы благодаря которому Москва начала прислушиваться к Киеву.

«Это попытка Вашингтона показать хорошую мину при плохой игре, потому что все прекрасно понимают, что готовность Зеленского на те условия, которые наша страна выдвинула, прямо зависит от ситуации на Украине», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Он отметил, что США даже после того, как ввели свои беспрецедентные санкции, не смогли повлиять на курс российских властей и теперь пытаются закрепить за собой роль медиатора переговорного процесса. При этом Вашингтон здесь также преследует исключительно свои интересы, управляя украинским руководством, добавил аналитик.

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«В этом случае нам нужна политическая капитуляция Украины, которая является авангардом США. И те условия, которые мы выдвигаем, превращают Украину из инструмента военного давления на Россию в страну с нейтральным статусом, на которую влияние США будет минимально распространяться, исключая военную составляющую», — подчеркнул Данюк.

В этой связи старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что попытки Владимира Зеленского вызвать Владимира Путина на прямой диалог являются ширмой, маскирующей его политическую несостоятельность.

«Если мы посмотрим весь политический путь Зеленского, то увидим, что его действия и заявления не отличаются последовательностью. Для него важнее пиар, в угоду которому он по несколько раз меняет свои заявления. К тому же о чём бы он сейчас мог говорить с Путиным, если ещё никаких конкретных юридических документов делегациями не выработано?» — сказал Оленченко.

Президент Украины Владимир Зеленский

Gettyimages.ru

Эксперты также обратили внимание на возросший интерес со стороны третьих стран к переговорному процессу, так как на его почве можно заработать себе политические очки как на внешней арене, так в глазах собственных граждан.

«Лидеры многих стран прекрасно понимают, чем закончится эта операция. Они хотят поучаствовать в этом процессе на правах миротворцев. Мы помним, как по итогам Второй мировой войны Франция вдруг записалась в страны-победительницы. Вот и в этот раз французы решили попиариться на окончании украинского кризиса вместо того, чтобы изначально делать всё возможное для недопущения эскалации в стране, принуждая Киев выполнять Минские соглашения, гарантами коих они являлись», — сказал в комментарии RT эксперт Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.

В свою очередь, Владимир Оленченко напомнил, что у Макрона, как и у его турецкого коллеги Эрдогана, впереди президентские выборы, перед которыми можно было бы записать себе в актив посредничество между двумя странами.

«В целом у каждого из них, как и у США, есть свои корыстные интересы. Здесь нет никакой благородной задачи урегулировать украинский кризис. Они просто используют его как инструмент для достижения своих политических целей», — резюмировал аналитик.