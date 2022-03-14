На Украине заявили о начале нового раунда переговоров с Россией

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что начался новый раунд переговоров с Россией.
На Украине заявили о начале нового раунда переговоров с Россией
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Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в Telegram-канале

«Переговоры. Четвёртый раунд. По вопросам мира, прекращения огня, немедленного вывода сил и гарантий безопасности», — сообщил Подоляк.

В приложенном к сообщению видеоролике он сообщил, что «буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвёртый раунд».

Ранее представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры России и Украины начнутся 14 марта в 10:30 в формате видеосвязи.

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