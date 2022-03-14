Украинская делегация объявила о начале переговоров с Россией в 10:30 14 марта

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Представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры России и Украины начнутся 14 марта в 10:30 в формате видеосвязи.

«Завтра, 14 марта, по видеосвязи в 10:30 будут переговоры», — приводит слова Арахамии изданию «Страна.ua» РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что запланированные на понедельник, 14 марта, переговоры России и Украины пройдут в формате видеоконференции.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic выразил мнение, что переговорный процесс Москвы и Киева может вскоре перерасти в единую позицию обеих сторон.

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