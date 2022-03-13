Депутат Слуцкий допустил, что переговоры Москвы и Киева вскоре «перерастут в единую позицию»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, выразил мнение, что переговорный процесс Москвы и Киева может вскоре «перерасти в единую позицию» обеих сторон.

«Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — рассказал он в интервью RT Arabic.

Депутат назвал такой шаг «архиважным».

«Подписание этих документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе военной операции и, конечно, спасения многих людей», — сказал Слуцкий.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, который также состоит в украинской делегации на переговорах с российской стороной, выразил мнение, что Киев и Москва «подходят к компромиссу».

Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что ему доложили об определённых позитивных сдвигах в переговорном процессе.

При этом в Кремле напомнили, что о результатах говорить рано.