Путин сообщил Лукашенко об определённых позитивных сдвигах в переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин сообщил белорусскому лидеру Александру Лукашенко об определённых позитивных сдвигах в переговорном процессе с Украиной.

«Я, безусловно, проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении, и прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определённые позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны», — сказал Путин, обращаясь к президенту Белоруссии.

Переговоры двух лидеров проходят в Москве. Лукашенко прибыл в столицу России 11 марта.