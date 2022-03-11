Путин сообщил Лукашенко об определённых позитивных сдвигах в переговорах с Украиной

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Президент России Владимир Путин сообщил белорусскому лидеру Александру Лукашенко об определённых позитивных сдвигах в переговорном процессе с Украиной.
Путин сообщил Лукашенко об определённых позитивных сдвигах в переговорах с Украиной
  • РИА Новости

«Я, безусловно, проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении, и прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определённые позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны», — сказал Путин, обращаясь к президенту Белоруссии.

Переговоры двух лидеров проходят в Москве. Лукашенко прибыл в столицу России 11 марта.

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