Член делегации Украины Подоляк считает, что переговоры с Россией движутся к компромиссу

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, который также состоит в украинской делегации на переговорах с российской стороной, выразил мнение, что Киев и Москва «подходят к компромиссу».
Член делегации Украины Подоляк считает, что переговоры с Россией движутся к компромиссу
  • РИА Новости

«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле», — сказал он «Коммерсанту».

Он добавил, что «российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит» на ситуацию.

Газета пишет, что, по мнению Подоляка, будущий компромиссный российско-украинский документ должен быть всеобъемлющим.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская и украинская делегации начали обсуждение некоторых вопросов, стороны «не бросают ультиматумов».

Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что ему доложили об определённых позитивных сдвигах в переговорном процессе.

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