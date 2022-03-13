Член делегации Украины Подоляк считает, что переговоры с Россией движутся к компромиссу
- РИА Новости
«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле», — сказал он «Коммерсанту».
Он добавил, что «российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит» на ситуацию.
Газета пишет, что, по мнению Подоляка, будущий компромиссный российско-украинский документ должен быть всеобъемлющим.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская и украинская делегации начали обсуждение некоторых вопросов, стороны «не бросают ультиматумов».
Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что ему доложили об определённых позитивных сдвигах в переговорном процессе.