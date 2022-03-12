Зеленский прокомментировал ход переговоров делегаций России и Украины
- РИА Новости
«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те или иные вопросы, начали о чём-то говорить, а не бросать ультиматумы», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции иностранным журналистам.
Ранее в офисе президента Украины заявили, что Киев готов к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины и к проведению прямых переговоров украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина.