Зеленский прокомментировал ход переговоров делегаций России и Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская и украинская делегации начали обсуждение некоторых вопросов, стороны «не бросают ультиматумов».
Зеленский прокомментировал ход переговоров делегаций России и Украины
  • РИА Новости

«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те или иные вопросы, начали о чём-то говорить, а не бросать ультиматумы», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции иностранным журналистам.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что Киев готов к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины и к проведению прямых переговоров украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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