Замглавы офиса Зеленского: Киев готов к дипломатическому разрешению конфликта с Россией

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Киев готов к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины и к проведению прямых переговоров украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины.
Замглавы офиса Зеленского: Киев готов к дипломатическому разрешению конфликта с Россией
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  • © Anadolu Agency

«Конечно, мы готовы к дипломатическому урегулированию», — цитирует РИА Новости Жовкву.

По его словам, очень важен тот факт, что Владимир Зеленский «готов к прямому диалогу с президентом Путиным».

Он подчеркнул, что прямой контакт Зеленского и Путина необходим «для завершения ужасной войны». 

Кроме того, Жовква сообщил, что Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой организовать встречу российского и украинского президентов.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

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