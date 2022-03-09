Замглавы офиса Зеленского: Киев готов к дипломатическому разрешению конфликта с Россией
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
«Конечно, мы готовы к дипломатическому урегулированию», — цитирует РИА Новости Жовкву.
По его словам, очень важен тот факт, что Владимир Зеленский «готов к прямому диалогу с президентом Путиным».
Он подчеркнул, что прямой контакт Зеленского и Путина необходим «для завершения ужасной войны».
Кроме того, Жовква сообщил, что Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой организовать встречу российского и украинского президентов.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.