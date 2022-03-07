В МИД России анонсировали встречу Лаврова и Кулебы в Турции

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На полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В МИД России анонсировали встречу Лаврова и Кулебы в Турции
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«В соответствии с достигнутой договорённостью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы», — написала Захарова в Telegram.

Как уточняется, переговоры российского и украинского министров пройдут с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Ранее турецкий министр сообщил, что власти Турции хотели бы организовать встречу Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье.

5 марта президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом разъяснил ему цели и задачи спецоперации на Украине.

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