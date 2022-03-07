В МИД России анонсировали встречу Лаврова и Кулебы в Турции

На полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В соответствии с достигнутой договорённостью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы», — написала Захарова в Telegram.

Как уточняется, переговоры российского и украинского министров пройдут с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Ранее турецкий министр сообщил, что власти Турции хотели бы организовать встречу Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье.

5 марта президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом разъяснил ему цели и задачи спецоперации на Украине.