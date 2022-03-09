В Киеве заявили о просьбе к Шольцу помочь организовать встречу Путина и Зеленского
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- © Olaf Scholz
По словам Жовквы, «единственные серьёзные переговоры» между Украиной и Россией «были бы возможны на президентском уровне».
Он утверждает, что Зеленский готов к этому.
Жовква добавил, что «международные партнёры должны помочь организовать такую встречу».
«Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.