В Киеве заявили о просьбе к Шольцу помочь организовать встречу Путина и Зеленского

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Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью немецкой телепрограмме Tagesschau заявил, что Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой организовать встречу российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В Киеве заявили о просьбе к Шольцу помочь организовать встречу Путина и Зеленского
  • AP
  • © Olaf Scholz

По словам Жовквы, «единственные серьёзные переговоры» между Украиной и Россией «были бы возможны на президентском уровне».

Он утверждает, что Зеленский готов к этому.

Жовква добавил, что «международные партнёры должны помочь организовать такую встречу».

«Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

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