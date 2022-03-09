В Киеве заявили о просьбе к Шольцу помочь организовать встречу Путина и Зеленского

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью немецкой телепрограмме Tagesschau заявил, что Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой организовать встречу российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По словам Жовквы, «единственные серьёзные переговоры» между Украиной и Россией «были бы возможны на президентском уровне».

Он утверждает, что Зеленский готов к этому.

Жовква добавил, что «международные партнёры должны помочь организовать такую встречу».

«Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.