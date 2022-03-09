Эрдоган надеется на режим прекращения огня на Украине после встречи Лаврова и Кулебы
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«Я надеюсь, что завтра состоится первая встреча глав МИД Украины и России, которая откроет двери для постоянного прекращения огня», — сказал он во время выступления в Анкаре, его слова приводит ТАСС.
Как ранее сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, на полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
Переговоры пройдут с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
В Кремле отметили, что предстоящая встреча министров является очень важным продолжением переговоров, однако лучше не забегать вперёд и дождаться её.