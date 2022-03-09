Эрдоган надеется на режим прекращения огня на Украине после встречи Лаврова и Кулебы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что после встречи глав российского и украинского МИД Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы станет возможным режим прекращения огня на Украине.

«Я надеюсь, что завтра состоится первая встреча глав МИД Украины и России, которая откроет двери для постоянного прекращения огня», — сказал он во время выступления в Анкаре, его слова приводит ТАСС.

Как ранее сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, на полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Переговоры пройдут с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

В Кремле отметили, что предстоящая встреча министров является очень важным продолжением переговоров, однако лучше не забегать вперёд и дождаться её.